El Teatre Lliure vol reprendre les funcions després de l'estiu amb limitacions d'aforament

Amb la temporada 2019-20 cancel·lada, el teatre descarta tornar als escenaris abans de l'estiu, inclús tornar a assajar. "No preveiem tornar d'aquí al juliol. Ara treballem amb la possibilitat que la majoria de produccions cancel·lades es puguin veure aquest 2020", ha dit el director, Juan Carlos Martel. Martel assegura que "han d'estar preparats" per obrir quan pertoqui, i no deixar d'ajudar a la creació.El Lliure treballa internament per adoptar protocols que assegurin que els artistes poden entrar de manera segura als teatres, així com els treballadors i posteriorment els espectadors. No obstant això, consideren que les autoritats sanitàries els han de proporcionar les eines necessàries per poder reobrir amb seguretat, com ho és la possibilitat de fer testos als equips."La prevenció i els testos fa que ens sapiguem moure en aquesta nova realitat", ha apuntat el director. Mentrestant, assegura que tenen preparades mascaretes, líquids i termòmetres. "Cap al juliol hauríem d'estar assajant. Que ningú dubti que estem deixant ni un segon de treballar", ha assenyalat.La nova programació digital, amb espectacles de nova creació, començarà al maig i s'allargarà fins al juny a través del canal de YouTube del Lliure. El teatre dona així per acabades les iniciatives #LliureAlSofà (44.487 visualitzacions) i #TeatreAlFil que durant aquest confinament han omplert les xarxes de continguts.S'engega un cicle de lectures dramatitzades en format radiofònic o audiovisual: Pau Vinyals i Júlia Barceló interpretaran l'autoficció 'El gegant del Pi'; i Mònica Glaenzel, Eli Iranzo i M. Pau Pigem posaran veu al muntatge metateatral 'El segon principi' de Mercè Sarrias i Miguel Casamayor. El preu per accedir a les lectures és de 5 euros.L'11 de maig el Lliure obrirà al web la proposta 'Màkina SHK' de Roger Bernat. El dramaturg i director posa a disposició del públic un xatbot, un bot conversacional, creat i alimentat a partir de frases de Shakespeare amb qui es podrà mantenir una conversa virtual en anglès.Per al públic familiar, el Lliure ofereix adaptacions de clàssics teatrals acompanyades d'il·lustracions, com 'La casa de Bernarda Alba' per Victoria Szpunberg (del 21 al 24 de maig), 'Terra baixa' adaptada per Pau Miró (del 28 al 31 de maig) i 'Antígona', adaptació d'Helena Tornero (del 4 al 7 de juny). Els clàssics seguiran al juny amb 'El rei Lear' de Shakesperare per Jordi Oriol.En l'apartat internacional, el Lliure se suma al projecte 'Històries d’una Europa en crisi i reflexió' de la xarxa de teatres europea mitos21. La proposta està dirigida a la creació de monòlegs a partir d’entrevistes a persones que han treballat o treballen pel manteniment dels serveis essencials o a primera línia de la crisi sanitària.També torna l'Escola de pensament dinamitzada per Marina Garcés i Albert Lladó, i el projecte Magda Puig EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Fuster.El Teatre Lliure llança una nova línia d'ajuts a la creació Carlota Soldevila per intentar fer front a la davallada de l'activitat. La convocatòria està formada per 20 ajuts dividits en 4 modalitats: disseny de projectes escènics (5 ajuts de 2.500 euros), textos dramàtics (5 ajust de 3.000 euros), dramatúrgies en arts de carrer (5 ajuts de 2.500 euros, amb la col·laboració de Fira Tàrrega) i escena distant (5 ajuts de 1.250 euros, amb la col·laboració de Temporada Alta, que farà de jurat)."La situació no és dramàtica sinó tràgica. Les coses s'han de canviar, el sistema no ha sabut adaptar-se. Nosaltres responem amb aquestes programació digital i 50.000 euros més d'ajudes que se sumen als 150.000 ja programats", ha dit Martel.