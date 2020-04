Més misses, fidels amb mascareta i col·lecta a la porta: aquests són els canvis de l'Església pel desconfinament

Els catòlics no podran començar a anar a missa físicament almenys fins la fase 1 de la desescalada, que es preveu que serà a partir de l'11 de maig. En aquest moment es permetrà l'assistència grupal als temples, però amb restriccions, sense superar un terç de l'aforament i en alguns casos donant preferència a l'acompanyament de les famílies en el seu dol. A la fase 2, que es preveu pel 26 de maig, es restabliran els serveis ordinaris però amb la meitat de l'aforament, respectant les distàncies de seguretat i sempre amb mascareta. S'evitaran cors, fulls de cants i passar la col·lecta. Els diumenges es procurarà augmentar el número de celebracions per poder descongestionar els temples.Les mesures de prevenció per a la celebració del culte públic als temples catòlics han estat publicades per la Conferència Episcopal Espanyola i adoptades directament per diversos bisbats de Catalunya com l'Arquebisbat de Barcelona.En l'anomenada fase 0 que comença el proper 4 de maig no hi ha cap canvi. Es manté el culte sense fidels i l'atenció religiosa personalitzada "posant atenció especial a aquelles persones que han perdut a éssers estimats".La situació començarà a canviar a la fase 1. Les primeres misses amb fidels es veuran a partir del dilluns 11 de maig, però els temples només obriran amb un terç de l'aforament.Serà a la fase 2 quan es restabliran els serveis ordinaris i grupals de l'acció pastoral amb restriccions. No hi haurà aigua beneïda i les portes dels temples es mantindran obertes per no tocar els panys. Tant a l'entrada com a la sortida s'oferirà líquid desinfectant per tothom. La sortida haurà de ser "ordenada" evitant agrupacions de persones a la porta.Durant la litúrgia s'han d'evitar els cors. Es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus individuals i algun instrument. No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte de paper.No es passarà el cistell de la col·lecta, sinó que s'oferirà a la sortida de la missa. El sacerdot s'haurà de desinfectar les mans abans de distribuir la comunió. Els fidels no es donaran la mà durant el moment que s'anomena de la pau, sinó que hauran de fer "un gest que eviti el contacte directe".A la fase 3, que es preveu que comenci el 10 de juny, es tornarà a la "normalitat" amb "les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia".

