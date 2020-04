VÍDEO L'exèrcit espanyol munta un campament en plena vila de Gràcia per a desinfectar un geriàtric

La residència Salus Gràcia ha estat buidada d'usuaris per a procedir a la desinfecció de tot l'edifici. Foto: Cedida.

Com a símbol de concordia , no podías trobar a ningú millor ??

PER CERT QUE FA L'EXERCIT APAÑÓ

ACAMPANT AMB TENDES I CAMIÓNS AL BELL MIG DELS CARRERS DE LA VILA DE GRÁCIA ??? SAPS QUELCOM D'AQUESTA PROVOCACIÓ ??? https://t.co/q8CBvQ5Uyr pic.twitter.com/gSJM2kY6nt — Josep Vizcarro (@jobika72) April 30, 2020

Per mostrar el rebuig a la presència de l'exèrcit espanyol a la Vila de Gràcia, a les 21:00h cassolada a tots els balcons!

Ni us volem, ni us necessitem ✊ pic.twitter.com/OJoIyRI8fH — Arran Gràcia #GràciaQuèPassa? (@ARRANGracia) April 30, 2020

Ah no, que no desinfectaven (només?) per la residència d'avis, SINÓ PER QUEDAR-SE!



L'exèrcit espanyol fent seus els carrers de #Gràcia.



No, els carrers mai van ser nostres, amichs. Vam votar que ja ens semblava bé que ens rendíssim el desembre del 2017. pic.twitter.com/fLLZ5IqbUC — Adrià #República (@Laiesken) April 30, 2020

Militars ni a Gràcia ni enlloc!



Aquest migdia l'exèrcit espanyol s'ha passejat per Gràcia amb l'excusa del suport davant l'estat d'alarma.



Endavant volem deixar clar que no pensem que la seva presència sigui justificable en cap situació. pic.twitter.com/iW8DcnapgD — Endavant Gràcia (@EndavantGracia) April 30, 2020

Diverses unitats de l'exèrcit espanyol han aparegut, sense previ avís, aquest matí al bell mig de la vila de Gràcia, a Barcelona, per a procedir a fer tasques de desinfecció de l'interior de l'edifici de la residència geriàtrica concertada Salus Gràcia, al carrer de la Mare de Déu dels Desemparats.A primera hora s'ha procedit, d'entrada, a retirar totes les motos que habitualment ocupen una de les voreres del carrer, a més dels contenidors d'escombraries, mentre un munt d'ambulàncies traslladaven a altres centres de la ciutat els usuaris del geriàtric que encara eren a dins i on en plena ocupació de les quatre plantes de l'edifici hi resideixen 81 ancians.Fa al cas que en la residència adjacent a aquesta, de què es titular la Generalitat de Catalunya, s'hi hauria produït la mort d'una vintena d'avis per la Covid-19 segons va informar la passada setmana el setmanari L'Independent de Gràcia Els militars han muntat fins a cinc carpes logístiques, tant per a desar-hi els aparells per a la desinfecció, com per a la resta d'estris que els caldran durant els dos dies que afirmen que s'hi estaran (cuina, dutxes, lavabos, etc.).El moviment veïnal gracienc, un dels més potents de la ciutat, ja ha expressat a les xarxes socials el seu malestar per la "innecessària presència" dels militars als carrers de la vila, mentre alguns veïns han expressat el seu reconeixement per la tasca "humanitària" que fa l'exèrcit.Aquest vespre s'ha convocat una cassolada a les nou per a mostrar aquest malestar.Vegeu alguns dels tuits publicats:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor