Matins i vespres per passejar i fer esport: així seran les sortides per franges horàries

El desconfinament es farà, finalment, per franges horàries. Així ho ha decidit aquest dijous el comitè tècnic de la Moncloa, i així ho ha comunicat a la tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa. En essència, el dia es dividirà d'aquesta manera: es podrà sortir a fer esport -de forma individual- i a passejar -acompanyat, com a molt, de d'una persona amb qui es convisqui i sense superar el quilòmetre de distància amb el el domicili- entre les 6 i les 10 i entre les 20 i les 23. Els majors de 70 anys i dependents estaran autoritzats a sortir de 10 a 12 i de 19 a 20, mentre que els nens podran ocupar la franja de 12 a 19. En els municipis de menys de 5.000 habitants no caldrà complir aquestes directrius horàries, segons ha detallat el ministre de Sanitat.En la línia de la desescalada, el ministre també ha anunciat que es permetrà, a partir de dissabte, anar a cuidar horts de manera no professional (fer-ho de manera professional ja estava permès). El desplaçament a aquests horts es podrà fer si es troben dins del mateix municipi de residència o en el municipi adjacent, però s'haurà de fer "el mínim possible" i sempre seguint les normes de seguretat. Els treballs a l'hort es faran de manera individual, sempre que no s'acompanyi a una persona discapacitada o un menor de 14 anys.En relació al context, el dirigent del PSC ha indicat que Espanya serà "un dels primers països" en dur a terme la desescalada. "No hi ha un manual d'instruccions per fer-la", ha assenyalat Illa, que ha indicat que s'estan fent servir els criteris dels tècnics. "L'estat d'alarma ha funcionat", s'ha congratulat el ministre, que ha defensat que és "imprescindible" mantenir-lo vigent per a la fase de desescalada. Dimecres està previst que es voti la nova pròrroga, que ha rebut crítiques dels socis habituals de l'executiu."No s'ha de confrontar salut i política, ni tampoc salut amb economia", ha indicat Illa, que ha defensat els "criteris comuns" per coordinar la sortida de la crisi sanitària. El ministre ha demanat "molta prudència" amb la pandèmia, i també ha receptat "unitat", en la línia del que ha defensat el govern espanyol des de l'arrencada de l'epidèmia. "Ens hem de comprometre a un esforç comú per reconstruir el país", ha recalcat.La sortida al carrer per franges horàries era una proposta que va fer la Generalitat aquest dimarts. En la planificació catalana, que es manté com a "recomanació" perquè no es pot aplicar arran de l'estat d'alarma, el dia es dividia en vuit fases per tal que sortís la gent gran, les ciutadans que desitgessin fer esports, els nens i també preservar la mobilitat laboral. El Govern ja va proposar franges horàries per la sortida dels infants , però l'Estat va descartar-les i va apostar per permetre-la de 9 a 21.Les franges horàries han estat un dels punts de fricció entre l'executiu espanyol i la Generalitat, tot i que ara la pugna tècnica -i política- està marcada per la província com a unitat territorial per abordar el desconfinament. Illa, ahir, es va obrir a replantejar la qüestió davant la queixa de diverses autonomies i també de socis al Congrés, com és el cas del PNB i d'ERC. El vicepresident Pere Aragonès, aquest matí, ha demanat que el Govern, com a mínim, pugui "co-decidir" les mesures de desescalada Les dades de víctimes, de moment, continuen vorejant les 300 cada dia, tres vegades menys que durant el pic. En les últimes 24 hores, s'han registrat 268 morts per la malaltia, que eleven el total des de l'inici de la crisi a 24.543. Pel que fa al nombre de nous contagis, també hi ha hagut un lleuger descens i se n'han reportat 1.309 en l'últim dia, que suposa un increment del 0,6% i situa la xifra total en 213.435. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1% i de moment, segons les dades, s'està aconseguint.Pel que fa al nombre d'altes, després del record d'ahir la xifra es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 3.103 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 112.050 des de l'inici de la pandèmia. 816 persones han hagut de ser hospitalitzades i 57 persones han hagut d'ingressar a la UCI en les últimes 24 hores, dues dades que mantenen la tendència dels últims dies.Les xifres, segons Illa, "confirmen" que s'està en disposició de "complir amb els objectius". "Cada setmana ens hem proposat objectius setmanals, i cada vegada els hem complert", ha indicat el ministre de Sanitat. També ha volgut posar en valor les dades de recuperats, que superen els nous contagiats. El 60% dels infectats ja s'han superat, una dada que "diu molt a favor" del sistema de salut estatal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor