Els CAP comencen a fer tests d'immunitat contra el coronavirus

Els centres d'atenció primària (CAP) han començat a fer els tests de l'estudi del Ministeri de Sanitat que té com a objectiu conèixer el grau d'immunitat de la ciutadania contra el coronavirus. D'aquesta manera es vol obtenir una fotografia de l'afectació que ha tingut el coronavirus en la població de l'Estat.La prova es fa a una part de la població escollida de forma aleatòria i citada a través de l'atenció primària. En total, Hi participaran 36.000 llars, que suposen un total de 90.000 persones, i serà clau a l'hora de definir amb precisió les mesures de transició cap a l'anomenada "nova normalitat".Cada un dels participants se sotmet a un test ràpid que, a través d'una punxada al dit per extreure sang, mostra en deu minuts si s'han desenvolupat anticossos contra el coronavirus. També es fa extracció de sang per analitzar-la al laboratori i es fa una enquesta per obtenir informació sobre hipotètics símptomes. Cada un dels participants se sotmetrà a aquest procés tres vegades en un espai d'un mes i mig.

