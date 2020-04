Els veïns d'un carrer que divideix les províncies de Tarragona i Barcelona, obligats a desobeir l'Estat

Una vorera és a la demarcació de Tarragona i l'altra, a la de Barcelona. Aquesta és la realitat del carrer de les Dues Províncies situat a cavall de Bellvei (Baix Penedès) i de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Amb el pla de desconfinament del govern espanyol, els ciutadans no poden canviar de província, però en el cas de Bellvei i Castellet i la Gornal, implicaria que ni tan sols poden creuar el carrer. A l'hora de la veritat, els veïns dels dos nuclis segueixen fent vida normal."Sempre ha estat així, els d'un poble passen a l'altre per anar a comprar o per anar a correus", explica l'alcalde de Bellvei, Gerard Colet. Els veïns obertament qualifiquen la normativa de "tonteria".Segons expliquen els residents, Alfons XIII ja parlava d'arreglar aquesta anomalia. Un segle després tot s'ha complicat més. Per sota l'estret carrer de les Dues Províncies hi passen dues canonades, una de cada província. A un extrem del carrer hi ha contenidors. A una vorera, els de Bellvei. A l'altra, els de Casetes de la Gornal, nucli de Castellet i la Gornal. Fins i tot hi ha una casa dividida per la línia administrativa. Originàriament era tota a la província de Barcelona, però van fer una ampliació i ara tenen una habitació a Tarragona. De fet, un supermercat també està dividit, ja que l'establiment és a Bellvei però l'aparcament és 50 metres més enllà, ja a la Gornal.Una situació rocambolesca que els veïns viuen amb total normalitat, com si es tractés d'un únic municipi. Travessen d'un costat a l'altre per anar a comprar, a correus o al metge, i segons afirmen tampoc hi ha les típiques disputes històriques entre localitats properes. Ni tan sols el decret del pla de desconfinament que impedeix els ciutadans canviar de província ha alterat la convivència. "Ho trobo una tonteria molt grossa. Els de la Gornal tota la vida que viuen aquí i venen a comprar i al metge a Bellvei. I jo vaig a comprar tant a la banda de Bellvei com a la de la Gornal", afirma Amalia Cansino, veïna del municipi tarragoní.L'alcalde de la localitat, Gerard Colet, es manifesta en la mateixa línia i assegura que exposaran la situació a instàncies superiors. "Si hem de fer una petició, la farem, per tal que les restriccions no siguin vigents per les particularitats que tenim", assenyala. A més, apunta que parlaran amb els Mossos d'Esquadra "perquè siguin coneixedors que no hi ha cap problema". En la seva opinió, l'important són les mesures de confinament i higiene generals. De fet, des de Bellvei continuen fent la desinfecció d'alguns carrers amb un tractor. "El desinfectem per la part de Bellvei, perquè és on hi ha les botigues i hi ha més moviment de gent", concreta Colet.Per Colet, la divisió que marca el decret del pla de desconfinament no té cap sentit al seu municipi i considera que s'hauria d'haver fet d'una altra manera. També hi està d'acord Josep Miravent, veí del carrer de les Dues Províncies, a la banda de Barcelona. "Suposo que hi ha altres llocs que això també passa, però nosaltres ho portem bé. Passem sense cap problema", finalitza.

