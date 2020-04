Una discoteca de Lloret de Mar, la primera en aconseguir el distintiu sanitari per reobrir

Lloret de Mar (Selva) comptarà amb la primera discoteca amb el distintiu internacional Sanitized Venue. Es tracta d'un segell que dona l'Associació Internacional d'Oci Nocturn a les discoteques que apliquen mesures extraordinàries per evitar la propagació del coronavirus. La discoteca Tropics ha garantit tots els requisits que es demanen en aquest distintiu i s'ha convertit en el primer local de Catalunya en rebre'l.Algunes de les mesures que aplicarà aquesta discoteca a partir d'ara són la desinfecció per mitjà de nebulització química de tot el local i també comptarà amb gels hidroalcohòlics a disposició de clients i treballadors. A més, els professionals hauran d'anar amb mascareta i oferiran guants i mascaretes als clients que els vulguin. Els treballadors hauran de complir un protocol de neteja de les zones de contacte i també rebran una formació per evitar contagis.Per altra banda, el local mesurarà la temperatura dels clients, tot i que no s'especifica de quina manera. El distintiu també exigeix que hi hagi cartells amb les recomanacions i mesures de protecció.Aquest distintiu internacional ja compta amb el recolzament de l'Associació d'Oci Nocturn d'Itàlia (Silb-Fipe), l'espanyola Spain Nightlife i l'Associació d'Oci Nocturn de Colòmbia (Asobares Colòmbia). Així mateix, discoteques d'altres països com ara Romania, Croàcia, Portugal, Israel i Marroc també han sol·licitat la seva implementació.A més, diversos països com ara Romania, Portugal, Croàcia, Israel i Marroc també han demanat implementar-lo en alguns dels seus locals. El distintiu es va presentar a l'Organització Mundial de Turisme de les Nacions Unides (UNWTO) i des de l'Associació Internacional de l'Oci Nocturn es va demanar que s'implementi a tots els estats membres.