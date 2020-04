Realitzar totes les operacions greus ajornades pel coronavirus abans de l'agost: el repte de Salut

El Departament de Salut vol realitzar totes les operacions i proves diagnòstiques de caràcter greu ajornades a causa del coronavirus. Es tracta, sobretot, d'intervencions relacionades amb el càncer, malalties cardiovasculars i proves de cribratge segons declaracions de la directora de l'Àrea Sanitària del Servei Català de Salut, Xènia Acebes.En aquesta direcció el director del CatSalut, Adrià Comella, ha manifestat que existeix la intenció de mantenir per sobre dels 800 els llits estables d'UCI un cop passi l'epidèmia, el que suposaria un increment del 30% respecte als que hi havia abans no esclatés la crisi sanitària a causa de la pandèmia.

