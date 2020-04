Sanitat aprova els tests per a futbolistes

El ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dijous que els futbolistes professionals disposaran de tests a partir del 4 de maig, en el marc de la represa de les competicions que es preveu durant aquest estiu, tal i com ha comunicat el Consell Superior d'Esports (CSE).Els tests per a jugadors, però, no seran massius. Només es faran (sempre durant la fase 0 de la desescalada) a futbolistes que hagin tingut símptomes de la Covid-19 o que hagin conviscut amb afectats pel virus. Al mateix temps, s'ha remarcat que el retorn de l'esport seguirà endavant o no en funció l'evolució global del coronavirus.

