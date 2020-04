Rescaten un jove de 24 anys a Castelló després de caure del cavall saltant-se el confinament

En el marc de la investigació , els guàrdies civils van comprovar que s'havien saltat el confinament per fer una passejada amb els cavalls , de manera que les dues persones van ser proposades per sanció administrativa per l'incompliment de les mesures ordenades en el Reial Decret 463/2020 de l'Estat d'Alarma .

La Guàrdia Civil ha rescatat un jove de 24 anys després de patir una greu caiguda quan va sortir a passejar a cavall al costat d'un amic a la Vall d'Uixó (Castelló), amb qui s'havia saltat el confinament, pel que han estat proposats per sanció, segons ha informat l'institut armat.Els agents estaven prestant servei en prevenció de compliment de Reial Decret de l'Estat d'Alarma, de manera que realitzaven un punt de verificació i identificació de persones i vehicles a la localitat de la Vall d'Uixó, quan van rebre un avís per a acudir a l'auxili d'una persona que havia patit una greu caiguda mentre passejava a cavall.Els agents van arribar al lloc on s'havia produït l'accident, en un terreny on existia una alta vegetació, i, després de fer una batuda per la zona, van localitzar a l'accidentat en un camí molt estret i pedregós, a pocs metres de camí principal, entre matolls i completament immòbil, envoltat de sang.Els guàrdies civils van comprovar l'estat de l'home, de 24 anys, i van observar la respiració i les constants vitals febles, en estat d'inconsciència, sense reaccionar a estímuls, amb un gran tall al cap en el seu costat esquerre d'uns onze centímetres i del que sorgia sang abundant.