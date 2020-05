«La incertesa és total»: el relat de cinc testimonis de la patacada laboral

Mireia, productora de la companyia La Brutal i afectada per un ERTO

Marc, treballador d'una empresa esportiva i afectat per un ERTO Foto: Cedida

Núria, treballadora en una escola infantil i afectada per un ERTO Foto: Cedida

Arnau, cuiner del Círculo Ecuestre i afectar per un ERTO Foto: Cedida

Jordi, treballador d'una empresa del Grup RACC i afectat per un ERTO

El coronavirus té (i tindrà) unes conseqüències sense precedents en pràcticament tots els àmbits de la societat. Set setmanes després de l'esclat de la crisi, es manté la pressió sobre el sistema sanitari, però sembla que la pandèmia comença a estar controlada i per això a partir d'aquest dissabte es comencen a relaxar algunes restriccions. La crisi econòmica i social, però, tot just ha començat.En l'àmbit laboral, prop de 700.000 catalans s'han vist afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Des de l'inici de la crisi se n'han fet més de 95.000, la immensa majoria al·legant una causa de força major.ha parlat amb cinc testimonis de diverses edats i que treballen en diferents sectors. A bona part d'ells se'ls ha aplicat l'ERTO des que va començar l'estat d'alarma i a dia d'avui encara no han cobrat ni la part del març ni tampoc l'abril. Preveuen cobrar-ho a mitjans de maig, però la situació és complexa i l'onada d'expedients de regulació ha col·lapsat el sistema. Tots ells admeten que la incertesa és total i la informació sobre com es resoldrà la situació, limitada.Els fem tres preguntes per retratar el seu cas: quan els van aplicar l'ERTO i quines característiques té; si han cobrat el que els tocava; i en quina situació es troben i quines són les expectatives de futur.Soc productora de la companyia de teatre La Brutal i vam fer l'ERTO al 7 d'abril. En el nostre cas tenim una empresa molt petita que vam crear entre tots fa 10 anys, i aquesta opció ens assegura la feina. Nosaltres treballem per triennals i cada tres anys presentem projectes a la Generalitat, que ens paga una subvenció. La triennal acabava ara i la Generalitat ha convocat les subvencions per a les noves triennals i ja podem anar presentant projectes per d'aquí tres anys. El problema és que no sabem on podrem fer els projectes.El març vam cobrar de La Brutal i ara ens tocarà cobrar el dia 10 de maig en virtut de l'ERTO. Aquestes setmanes hem continuat "treballant", en el sentit de pensar què vindrà, perquè quan s'acabi l'ERTO començarem a treballar de nou. El pla de desescalada? Fa més nervis que il·lusió. Nosaltres hem de saber el dia a dia i com es poden obrir les coses. Obrir amb un terç de l'aforament tampoc ens va massa bé. Pensa que pensem els pressupostos en funció de l'aforament. Tenim la sensació d'estar a casa fins que donin el tret de sortida, però en quines condicions sortirem? No podem obrir com els cinemes, als teatres hi treballa molta gent i no podem obrir la persiana i posar-nos una mascareta, o assajar per Skype. Fer teatre per Skype no és teatre. La incertesa és total.El nostre ERTO acaba quan s'aixequi el decret d'estat d'alarma. En el moment que s'aixequi l'ERTO ens posarem a treballar de nou. Pensa que nosaltres hem d'assajar. En el nostre cas tot va lligat a l'obertura dels llocs d'exhibició. Nosaltres havíem d'estrenar una dramatúrgia del Marc Artigau i el David Selvas, el Festival Grec n'era coproductor i ho havíem de fer al Condal. Si el Condal no pot obrir haurem de trobar una fórmula. És cert que totes les institucions estan obertes a estudiar cada cas, però encara no sabem com acabarà tot i, per exemple, què passa amb el Festival Grec.Situació personal? Si no cobrés l'ERTO no podria anar tirant. Per sort, els propietaris del meu pis em van dir que si no podia pagar estigués tranquil·la. Això és una de les millors coses que et pot passar per passar el confinament. Em vaig emocionar. Jo mentre pugui pagaré el lloguer. Portem 10 anys treballant sense parar, amb un sou i una vida muntada. No ets ric però pots fer la teva vida. I pensaves que era una merda! A nivell personal és molt d'agrair tenir uns propietaris així, és una sort.A nosaltres ens van aplicar l'ERTO el 14 de març. Des d'aquell dia que estem en ERTO del 70%, tot i que encara no hem cobrat. L'empresa, Amer Sports, s'hi va acollir des del principi de l'estat d'alarma: des de dissabte 14 ja ens van comptabilitzar l'ERTO.Encara no hem cobrat, el Servei de Treball Públic Espanyol (SEPE, per les sigles en anglès) està col·lapsat. L'empresa de recursos humans ens va dir que això ja no era responsabilitat seva i que l'ERTO ja estava tramitat. Fins fa una setmana no vam aparèixer al SEPE. Hi vam aparèixer pràcticament un mes després d'haver tramitat l'ERTO. El govern espanyol diu que cobrarem la segona quinzena de març i l'abril a partir del 3 de maig.Més o menys vaig bé, perquè tenia alguna cosa estalviada i només he de pagar el lloguer d'un pis compartit i comprar menjar. Si s'allarga més temps potser hauré de demanar ajuda als pares, però si cobrem a partir del dia 3 la cosa s'arreglaria. No sabem quan podrà tornar a obrir l'empresa ni quan podrem tornar a treballar.Ens van enviar a casa el dia 13 i al cap de pocs dies l'empresa, l'escola infantil Peggy, ja ens van anunciar que ens aplicaven un ERTO. Ens ha dit que cobrarem el 70% del sou, però de moment encara no hem cobrat res. Només he cobrat els 12 dies que vaig treballar del mes de març.Encara no hem cobrat res de l'ERTO. L'empresa no ens ha dit res, simplement que ha parlat amb els advocats i que com que hi ha molta demanda hi ha una situació de col·lapse. Diuen que cobrarem entre el 3 i el 10 de maig, però no n'estic gaire segura.De moment vaig fent, perquè tinc la sort que el meu marit treballa, però no sé què passarà d'aquí uns mesos. No sabem quan podrà reobrir l'escola ni quan podrem tornar a treballar.Soc cuiner del Círculo Ecuestre i ens van aplicar l'ERTO la primera setmana de l'estat d'alarma. Hem tingut molta sort perquè ens ho han gestionat tot des de l'empresa i ens ho ha posat molt fàcil. Amb l'ERTO cobrem el 70% del sou, però el 30% que falta ens el posa l'empresa.A dia d'avui encara no hem cobrat res de la part de l'ERTO. L'empresa no sap res, però tothom suposa que no hi ha diners o que el sistema està col·lapsat. El SEPE deu estar a rebentar. Jo he intentat veure com està el meu procés, però la web està col·lapsada. No sabem res de res, això és el més trist.La meva situació és fotuda. Tinc la sort de cobrar el 100% del sou (quan cobri), però he de pagar les factures. Aquests dies m'he barallat amb Movistar perquè em volia cobrar el futbol quan no hi ha futbol, i només m'ofereixen donar-me el Netflix. Aquest mes també he de pagar l'aigua, la llum, el lloguer del pis, el menjar... És fotut, costa. Visc amb la meva parella i no tenim fills, si en tinguéssim no sé com m'ho faria.Ens van enviar la comunicació per fer l'ERTO el 30 de març a la tarda. Ens han fet un ERTO de reducció de jornada que era d'abast general a tot el grup RACC, i cada empresa tenia una afectació concreta. A l'empresa on jo treballo, Acaservi, que fa assistència en carretera, ens volien fer un 60% de reducció de jornada. Vam començar a negociar durant setmanes i finalment ens han aplicat un 50%. A partir d'aquest dissabte, però, tindrem un 0% d'afectació. Nosaltres ja vam dir que ens van aplicar un ERTO que no ens pertocava, perquè també gestionem l'assistència a la llar i a serveis essencials.La taula de negociació va acabar el 13 i a partir del 15 d'abril ens van aplicar l'ERTO del 50%. El 17 ja ens van dir que a partir del 20 ho reduïen a un 25% perquè era tot un caos. A partir del 27 ja ens van dir que reduirien al 15%... Van anar rectificant. Dimecres ens van notificar que a partir de dissabte l'afectació seria del 0%. Això vol dir que d'aquí un mes poden tornar a reduir la jornada, perquè l'ERTO serà fins al 31 d'octubre.L'empresa ens va garantir un percentatge de sou en funció de la franja salarial. Tot i així, encara no hem cobrat la part de l'ERTO. Dimecres ens van ingressar la nòmina, però del SEPE encara no sabem quan cobrarem, perquè no sabem si ens han fet els tràmits ni si hi estem donats d'alta. No sabem si cobrarem el maig, al juny... No sabem res. L'empresa ens diu que ha fet els tràmits per un canal diferent perquè hi havia problemes, però no ens saben concretar res més. El RACC ens ha pagat 15 dies sencers de l'abril, i ens pagarà la resta amb el % d'afectació que ha anat baixant gradualment.Personalment m'afecta, perquè pràcticament vius al dia, però per sort tenim el sou de la meva dona. En el meu cas, el RACC ens va oferir la possibilitat d'avançar-nos una nòmina i jo ho vaig demanar. La tinc a l'espera de cobrar del SEPE. A partir de l'octubre, ens descomptaran aquests diners que ens han avançat durant tres mesos. Suposo que ens en sortirem.

