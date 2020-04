El Consell per la República denuncia gairebé 40.000 atacs informàtics i insinua que l'Estat hi és al darrere

El Consell per la República ha denunciat aquest diojous que ha rebut 38.640 atacs informàtics contra la campanya d'objecció fiscal Prou Monarquia , i insinua que l'Agència Tributària espanyola hi està al darrere.En un comunicat d'aquest dijous al matí, l'organisme que presideix Carles Puigdemont explica que des del 16 d'abril -quan es va posar en marxa la campanya- ha rebut 38.640 atacs, la gran majoria dels quals, 38.310, la darrera setmana. El Consell afegeix que, segons els seus serveis informàtics -que han bloquejat els atacs-, la localització de la procedència de bona part de les emissions contra la campanya és a Badalona, "en la proximitat de l'oficina local de l'Agència Tributària espanyola", i adjunta al comunicat un plànol de Google Maps per demostrar-ho.Segons el Consell, del total d'atacs n'hi ha 26.820 d'"alta complexitat", i 4.490 són "atacs massius tipus DDoS -de denegació de servei-. El comunicat constata que tots dos tipus "només els poden dur a terme informàtics altament qualificats i professionalitzats".El Consell assegura que, tot i els atacs, els sistemes de seguretat interns han impedit que es bloquegés l'accés al web i que s'accedís a cap dada personal de cap de les persones que han decidit objectar i fer un donatiu al Fons Republicà d’Acció Solidària.Justament aquest dijous, la Unió Europea ha detectat un augment dels ciberatacs des de l'arribada de la pandèmia del coronavirus. En un comunicat, l'Alt Representant de la UE Josep Borrell ha avisat que s'han produït atacs "significatius" en els últims mesos a infraestructures crítiques i també al sector sanitari."És inacceptable qualsevol intent de dificultar la capacitat de les infraestructures crítiques", afirma. Per això, Borrell assegura que la UE i els estats membre reforçaran la seva cooperació a nivell judicial i diplomàtic per protegir-se d'aquests atacs.

