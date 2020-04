Presó per al presumpte assassí en sèrie de sensesostre de Barcelona

El jutjat de Rubí ha decretat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte assassí en sèrie de sensesostes de Barcelona detingut a Sant Cugat. L'home, de 35 anys, ha declarat aquest dijous al matí per videoconferència.El detingut hauria causat la mort violenta d'almenys tres persones sense llar a Barcelona durant el confinament. L'home havia estat detingut anteriorment a Saragossa per un delicte patrimonial. La detenció es va produir a Sant Cugat del Vallès aquest passat dimarts , gràcies a l'avís d'un ciutadà al 112.La investigació està sota secret de sumari i ara els investigadors se centren en saber "què hi ha darrere d'aquesta persona i l'activitat criminal" que actuava amb una " violència desmesurada i gratuïta ". Una de les incògnites a resoldre és si està relacionat amb una quarta mort d'un sense llar a principis del confinament.En les últimes setmanes s'han registrat quatre morts de persones sense llar al mateix districte. En el cas de la primera, els Mossos ja van detenir una altra persona, però aquest homicidi encara està per resoldre. Ara s'investiga si el detingut avui també hi podria estar involucrat. Els fets van tenir lloc la nit del 18 al 19 de març, a les portes d'un supermercat.El segon homicidi va ser el 16 d'abril, al barri del Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer va ser al carrer Casp, 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril. L'últim assassinat s'ha comès aquesta nit, entre els carrers de Rosselló i Sardenya , que ha acabat amb la detenció del jove que vivia en una caravana a Les Planes.

