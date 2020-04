Arriba la calor: el maig ve amb màximes d'entre 25 i 30 graus

L'arribada d'una massa d'aire càlid d'origen tropical donarà lloc a una forta pujada de la temperatura a partir d'aquest divendres 1 de maig. L'episodi, que s'allargarà fins a dimecres 6, preveu registres poc habituals en aquesta època de l'any, i més propis de ple estiu, i és que les màximes podrien fregar els 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta del territori, s'esperen valors d'entre 21 i 26 graus els dies de més calor.L'escalada de la temperatura començarà aquest divendres, i la calor assolirà el seu punt àlgid entre dilluns i dimarts. Tot i així, dissabte ja s'esperen temperatures d'entre 25 i els 30 graus en zones del litoral i el prelitoral sud. Per al cap de setmana, malgrat que s'espera un predomini del sol, també es preveuen intervals de núvols alts i mitjans generalitzats que es podrien traduir en ruixats locals en zones del PirineuD'aquesta manera, les persones que decideixin gaudir fora de casa el primer dia en què es permetran els passejos als adults i l'activitat esportiva al carrer es trobaran amb un panorama meteorològic favorable, amb temperatures més pròpies de l'època estival. A més, aquest dijous en roda de premsa, Fernando Simón ha assegurat que no es limitaria la pràctica "de cap esport individual," i ha posat l'exemple del surf o el windsurf, obrint una porta a l'esperança als amants de les disciplines aquàtiques, entre d'altres.L'arribada d'aquesta pujada del termòmetre a Catalunya podria propiciar u na caiguda en la capacitat d'expansió del coronavirus, tal com indica un estudi de l'Hospital Clínic i el Servei Meteorològic. I és que l'informe assegura que en la franja compresa entre els -3ºC i els 15ºC es dóna la "màxima probabilitat d'expansió" del virus. En canvi, a partir dels 15ºC, la seva capacitat expansiva comença a disminuir i un cop es sobrepassen els 20ºC, la probabilitat d'expansió es redueix a la meitat. Un estudi de fa dues setmanes també apuntava que es registren més casos de coronavirus a les zones més fredes de l'estat espanyol que a les més càlides.Tot i així, aquesta tesi també té detractors. És el cas, per exemple, d'un investigador valencià que assegura que la temperatura i el descens del coronavirus no tenen res a veure.

