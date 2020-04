El Suprem confirma la presó a Millet i el finançament irregular de CDC pel cas Palau

La Sala II del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dijous, en sentència ferma, la condemna de nou anys i vuit mesos de presó, i multa de 4,1 milions d'euros, a qui va ser màxim responsable del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet, i la de 7 anys i 6 mesos de presó i multa de 2,9 milions d'euros al també exresponsable de la mateixa entitat Jordi Montull. El Suprem ratifica a més que tots dos hauran de tornar 23 milions d'euros a les estructures de Palau (Consorci, Fundació i Associació) els fons van desviar en profit propi.L'alt tribunal confirma també que va haver finançament irregular de CDC pel cas Palau, en refermar el comís de 6,6 milions d'euros a la formació política, pels guanys obtinguts mitjançant tràfic d'influències. La sentència de cassació del Suprem manté la dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona el 29 de desembre de 2017, amb molt lleugeres variacions. Un dels canvis es produeix en la condemna a l'exresponsable financera del Palau Gemma Montull, que passa de 4 anys i 6 mesos de presó a 4 anys, mantenint-se la multa de 2,6 milions d'euros associada al delicte de blanqueig de capitals que , entre d'altres, va cometre.També es modifica la pena a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, que passa de 4 anys i 5 mesos de presó a 3 anys i 6 mesos, en ser absolt de delicte de tràfic d'influències i en suprimir la pena de 11 mesos de presó que se li va imposar per aquests fets. Es confirmen els 3 anys i 6 mesos de presó per a Osàcar, a més de multa de 3,7 milions d'euros, com a autor d'un delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un delicte de falsedat comptable, amb l'atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació de procediment (atenuant aplicada a totes les condemnes de el cas).El motiu de l'absolució del delicte de tràfic d'influències a Osàcar és que, segons la Sala, "no consta acreditat que per obra adjudicada sent el recurrent tresorer de CDC, Ferrovial abonés comissió; encara que sí que consta que, en aquesta condició, va fer arribar a Convergència, amb maniobres de diversa índole, entre les quals es trobaven la mendacitat documental, que a més ocultaven el seu origen, les comissions que abonava de manera ajornat Ferrovial, per obres adjudicades amb anterioritat a ser nomenat tresorer".Els altres dos canvis en la sentència de l'Audiència de Barcelona es refereixen a la distribució de les costes en funció del nombre de delictes objecte d'acusació i dins de cada delicte en funció del nombre d'acusats; ia la responsabilitat civil que s'exigeix ​​a títol lucratiu per les despeses de el matrimoni que Fèlix Millet va satisfer amb diners apropiat i no van resultar acreditats expressament dedicats a la seva esposa (que després de la seva mort està representada per les seves filles), de manera que es redueixen lògicament a seva meitat. Així, el límit de la responsabilitat civil per participació lucrativa de la dona (morta després de la sentència de primera instància) es fixa en 4,7 milions d'euros.El Suprem, en sentència de 440 pàgines de la qual ha estat ponent el magistrat Andrés Palomo del Arco, manté la resta de condemnes de presó als acusats que van recórrer en cassació: 2 anys a l'advocat Raimon Bergós, 1 any i 9 mesos a l'advocat Santiago Llopart i 8 mesos a l'assessor fiscal Edmundo Quintana. Els altres cinc condemnats per l'Audiència de Barcelona (amb penes d'entre 8 mesos de presó i 1 any i 9 mesos), que eren empresaris, no van recórrer les seves condemnes al Suprem.

Sentència del Suprem del Ca... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor