Allau de crítiques de l'oposició al pla de desconfinament del govern espanyol

El pla de desconfinament del govern espanyol no ha estat ben rebut per l'oposició. Tant els partits de dretes com els d'esquerres, per motius diferents, han criticat la desescalada plantejada pel Ministeri de Sanitat aquest dijous al Congrés dels Diputats. Els partits nacionalistes i independentistes han exigit a Salvador Illa el retorn de les competències a les comunitats autònomes per poder gestionar la transició i han retret a l'executiu del PSOE i Podem que s'hagi situat la província com la unitat territorial de desescalada.El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha lamentat assabentar-se de les mesures del govern espanyol a través de rodes de premsa i ha exigit el retorn de les competències. "Demanem normalitat política, no té cap sentit l'estat d'alarma", ha dit Rufián, que ha demanat "respecte" a la majoria de la moció de censura. En aquest sentit, ha criticat que la Moncloa situï les províncies com a unitat de desescalada i ha demanat "parlar i consensuar" i no "bunqueritzar-se".Rufián ha demanat també un fons per a les comunitats autònomes per pal·liar els efectes del coronavirus i ha insistit en la necessitat de fer més test. El portaveu d'ERC ha dit que la solució ha de ser allò públic i ha demanat "control" a la banca en relació als crèdits ICO. "La banca cau en l'usura de sempre", ha lamentat el dirigent república, que ha demanat també "aturar el rellotge de l'atur". Per últim, Rufián ha demanat "higiene fiscal" i evitar les ajudes públiques a les empreses que tributen fora o reparteixen dividends. "Aquests diners públics han de ser per subsistir", ha reblat.Els partits bascos també s'han mostrat crítics amb la gestió del govern espanyol. Des del PNB, Josune Gorospe ha demanat "començar la transició cap a la normalitat política" i ha insistit que qui coneix els detalls i la gestió del territori són les comunitats autònomes. "L'estat descentralitzat no pot saltar pels aires, ni per l'estat d'alarma ni pel comandament únic. El coneixement el té qui ha gestionat la sanitat", ha dit Gorospe, que també ha criticat les províncies com a unitat territorial. Des de Bildu, Jon Iñarritu ha anat en la mateixa línia i ha reclamat el retorn de les competències. "Estan mantenint una actitud jacobina i ultranacionalista", ha dit el portaveu independentista basc.En el mateix sentit, el BNG també ha dit que pla de desconfinament ha generat un gran malestar politic i ciutadà i ha retret al govern espanyol "no escoltar" les comunitats autònomes. "Va ser un error centralitzar el comandament a Madrid, obviant que qui gestiona la sanitat són les comunitats autònomes", ha dit el portaveu gallec, que ha qualifciat de "ranci centralisme" situar les províncies com a unitat de desescalada.La dreta i la ultradreta ha mantingut el to dur contra el govern espanyol. Des de Vox han retret totes les decisions erràtiques adoptades per l'executiu del PSOE i Podem i han tornat a demanar la dimissió el bloc del govern espanyol. El PP, per la seva banda, ha criticat la manca de transparència i ha exigit més tests i EPI per a tothom, i ha assegurat que les dades de l'epidèmia volen "confondre". La portaveu Cuca Gamarra ha demanat garantir l'acompanyament al final de la vida i treballar per tornar a la "normalitat", no "a la nova normalitat". "Torni'ns la vida que teníem abans del 14 de març", ha dit. Al seu torn, Ciutadans, ha assegurat que la desescalada no és "seriosa ni segura" i ha pronosticat que "serà un caos".El govern espanyol organitzarà per franges horàries les sortides per passejar i fer esport a partir de dissabte 2 de maig. Així ho ha acordat aquest matí el comitè tècnic per a la desescalada, però els detalls els donarà Salvador Illa, ministre de Sanitat, en una roda de premsa aquesta tarda des de la Moncloa. D'aquesta manera, el govern espanyol es fa seva una de les propostes que va fer ja fa dies la Generalitat i altres comunitats autònomes, i després que diumenge passat es veiessin algunes imatges d'aglomeracions en les sortides dels menors de 14 anys.En compareixença aquest migdia a la comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, Illa ha remarcat que ara com ara Espanya es troba en la fase 0. A partir d'aquest cap de setmana, s'implementaran algunes mesures de desescalada, que se sumaran al permís per sortir que tenen els menors des de la setmana passada. Les condicions sobre com podran sortir els adults "s'estan acabant de concretar" i avui es comunicaran. "Les dades de l'epidèmia van bé, però cal prudència", ha insistit Illa, i ha dit que les sortides s'hauran de fer seguint les ordres de les autoritats sanitàries.

