Simón insta a la responsabilitat personal en la fase «més complexa» del desconfinament

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha fet una crida a la responsabilitat individual de cara a la primera fase del desconfinament de la població , prevista pel pròxim dilluns. En aquesta direcció, ha apuntat que ara s'entra en la fase "més difícil", al·legant que la gent tornarà a fer coses que abans de la pandèmia feia de manera "rutinària" i en la que l'Estat prepara un "puzle complex" per reprendre la normalitat.Quant a la relaxació del confinament, Simón ha assegurat que la Moncloa rebrà les propostes de les Comunitats Autònomes per a després "avaluar i dictaminar". En el cas de Madrid i Catalunya, que registren el nombre més gran de casos, ha reconegut que la presa de mesures s'hi podria endarrerir afegint que "no té per què ser així" ja que la pandèmia evoluciona "molt de pressa".Pel que fa a la sortida dels majors de 14 anys per a practicar esport , prevista pel dissabte 2 de maig, Simón ha assegurat que "no existirà limitació en esports individuals" tot explicant que la pràctica de cada disciplina dependrà "d'on visqui cada ciutadà". Tot i així, ha evitat donar més detalls i ha avançat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, explicarà la mesura en una roda de premsa prevista per aquesta tarda.Amb relació a les xifres diàries del coronavirus a l'Estat, Simón ha reconegut una "eufòria continguda" i ha demanat prudència, posant en relleu les conseqüències "negatives i dures" que tindria que un nou brot. En les últimes 24 hores, Espanya ha registrat 1.309 casos nous i 268 morts a causa de coronavirus , la segona xifra més baixa des del pic de la pandèmia. Després de 3.103 noves altes, la xifra s'eleva a 112.050.En la mateixa roda de premsa també ha parlat la secretaria general de Transports i Mobilitat, qui ha demanat "minimitzar viatges" davant un lleuger increment de la mobilitat "al que ens haurem d'acostumar setmana rere setmana", ha afegit. Davant la desescalada del confinament, Rallo ha indicat que busquen l'equilibri entre "més mobilitat i menys contagis" i ha assenyalat el transport públic com a "espina dorsal" de la mobilitat en l'àmbit urbà.En l'àmbit de la mobilitat, Rallo ha anunciat l'elaboració i enviament d'una guia "viva i canviant" amb una sèrie de recomanacions per a les Comunitats Autònomes, a les que ha agraït la seva "col·laboració" juntament amb els Consorcis de Transport.En aquesta direcció, ha posat en relleu mesures com l'increment de freqüències, limitar l'aformanent de les estacions o els busos llançadora per evitar grans aglomeracions. Segons la secretaria general, el catàleg pretén que cada administració "adapti el pla a la seva pròpia realitat" a través de mesures "factibles".

