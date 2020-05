El món comença el trànsit cap a la «nova normalitat»

Després de setmanes de restriccions, el món comença a aixecar la persiana per recuperar l'activitat i endinsar-se en la "nova normalitat". El desconfinament a Espanya circula més o menys en paral·lel al dels països del seu entorn, que també tenen dissenyat un pla per deixar enrere les restriccions més severes. En altres zones del món, com als Estats Units, hi ha governadors que ja ordenen el retorn a l'activitat normal, mentre que a Nova Zelanda, un dels països amb l'índex més baix de contagis i víctimes, les escoles ja són obertes. La gestió del coronavirus ha servit per extreure els pòsits culturals i geogràfics.Aquests són els plans de desconfinament d'una sèrie de països que aspiren a recuperar la normalitat al màxim a l'espera de si hi ha rebrots de la malaltia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor