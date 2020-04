VÍDEO «InfoK»: quan els nens confinats es converteixen en periodistes

Es podrà tornar a l'escola abans que acabi el curs? Per què els nens de 14 a 18 anys no poden sortir encara al carrer? I per què només es pot sortir una hora? L'InfoK va organitzar aquest dimecres una roda de premsa on els periodistes són els nens.La consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller de l'Interior, Miquel Buch i els responsables dels Mossos, Protecció Civil, Bombers i del Servei d'Emergències Mèdic van respondre els dubtes dels més petits de la casa sobre la Covid-19 i el desconfinament.No és la primera roda de premsa on els nens confinats s'han convertit en periodistes ja que fa unes setmanes van poder enviar les seves preguntes al president de la Generalitat. L'Info K, dirigit i presentat per la periodista Laia Servera, és l'informatiu de referència dels infants catalans

