Una vintena de cares conegudes actuaran des del balcó a Barcelona

Una vintena d'actuacions musicals d'artistes i grups coneguts en terrats i balcons de Barcelona el dia 9 de maig. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha explicat aquest dijous en roda de premsa la iniciativa "Barcelona, ens en sortirem", impulsada pel Consistori barceloní.Presentat per Andreu Buenafuente i Clara Segura, el concert comptarà amb la participació d'artistes com Txarango, Els Catarres, Joan Manuel Serrat, Amaia, Leiva, Sílvia Pérez Cruz, Antonio Orozco, Stay Homas, Marina Rossell o Maria del Mar Bonet.Tots els participants interpretaran una cançó i s'acabarà amb un tema especial. Es gravarà amb drons i serà emès per betevé, i acabarà a les 8 del vespre, just a l'hora dels aplaudiments diaris als sanitaris.

