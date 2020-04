Els catalans confien més en la Generalitat que en el govern espanyol per afrontar el coronavirus

Els catalans confien més en el criteri de la Generalitat per fer front al coronavirus que en el govern espanyol. Així es desprèn de l'enquesta sobre l'impacte de la Covid-19 que ha elaborat el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) a través d'internet i que ha fet públic aquest dijous, segons la qual un 50,3% opina que el govern espanyol no sap com resoldre els problemes de la pandèmia, percentatge que cau fins al 40,4% en el cas de la Generalitat.De fet, pel que fa a l'executiu català, un 45,5% opina que sap com resoldre els problemes però li falten competències, un 5,2% creu que li falta temps i un 2,9% opina que ja els està resolent. Quant al govern espanyol, un 19,1% creu que li falten competències, 16% demana temps i un 8,4% opina que els està resolent ja. El percentatge que resta en els dos casos per sumar la totalitat de les respostes són enquestats que no ho saben o no contesten.Pel que fa a les condicions de vida dels catalans, prop d'un 8% afirmava que, abans de la pandèmia, tenia dificultats econòmiques i aquest percentatge ha crescut fins a quasi el 27% durant la crisi del coronavirus. De fet, els enquestats creuen que la problemàtica que se'n derivarà serà més econòmica per al país (8,23 sobre 10) que de salut per a la població (7,8).El treball de camp del sondeig s'ha dut a terme entre l’11 i el 15 d’abril de 2020 i s'ha obtingut una mostra de 14.715 individus amb ciutadania espanyola de 16 i més anys resident a Catalunya. El mode de mostreig utilitzat és similar al conegut com a "bola de neu", en què cada participant ha convidat a altres individus a respondre l'enquesta amb la finalitat d’aconseguir la màxima quantitat possible de respostes. Igualment, s'ha fet una ponderació posterior, a banda d'ajustar els pesos dels entrevistats a les dades de la població per evitar biaixos de mostra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor