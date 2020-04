El Govern exigeix a l'Estat «co-decidir» el desconfinament

La Generalitat insisteix: el deconfinament no pot ser centralitzat. És per això que el vicepresident Pere Aragonès, en una roda de premsa telemàtica sobre les previsions macroeconòmiques per a Catalunya després de l'impacte del coronavirus , ha exigit a l'Estat poder "co-decidir" com es fa la desescalada. "No es poden cometre els mateixos errors que amb el confinament", que es va fer de manera "unilateral", segons s'ha queixat Aragonès. El dirigent d'ERC, en tot cas, ha evitat avançar si el seu partit s'abstindrà o votarà en contra de la nova pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés.El vicepresident ha considerat un "error" basar la desescalada en el calendari, i ha reclamar que el retorn a l'activitat es fonamenti en les "condicions". "Aquest no es un tema de debat partidista, és de sentit comú", ha recalcat Aragonès, que ha demanat que el desconfinament es faci en base a les regions sanitàries i no les províncies. Un debat que ahir va marcar la jornada, en la qual el govern espanyol va rebre crítiques de diverses autonomies -sobretot el País Basc- per la manera de desescalar.Què és el que demana la Generalitat? En essència, que la desescalada es gestioni des de les regions sanitàries . Es tracta de Barcelona, Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Lleida. "L'Estat es torna a equivocar", va assenyalar ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que va estar secundada en les crítiques per Miquel Buch, d'Interior, i Alba Vergés, de Salut. Tots tres van celebrar disposar ja de la informació sobre els plans de Sánchez per afrontar el desconfinament, però van observar mancances en l'estratègia. La principal, sostenen a Palau, és no "aprofitar" les dècades d'experiència de la Generalitat en matèria sanitària.Davant de les queixes, el govern espanyol es va obrir a replantejar el full de ruta . "És flexible", va detallar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, conscient que també hi ha comunitats governades pel PP -com ara Anadalusia- que aposten per una altra unitat territorial per fer front a la nova fase de retorn a la normalitat. "A nosaltres ens sembla que la unitat de referència és la província, però si hi ha altres plantejaments els estudiarem. Si són compatibles no hi haurà problema en aplicar-los", va resumir.

