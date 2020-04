Cau el nombre de morts per coronavirus a Espanya: 268 en 24 hores

Després del repunt d'ahir, tornen a caure les morts a Espanya per coronavirus, que trenquen la barrera dels 300. En les últimes 24 hores, s'han registrat 268 morts per la malaltia, que eleven el total des de l'inici de la crisi a 24.543. Pel que fa al nombre de nous contagis, també hi ha hagut un lleuger descens i se n'han reportat 1.309 en l'últim dia, que suposa un increment del 0,6% i situa la xifra total en 213.435. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1% i de moment, segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat, s'està aconseguint.Pel que fa al nombre d'altes, després del record d'ahir la xifra es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 3.103 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 112.050 des de l'inici de la pandèmia. 816 persones han hagut de ser hospitalitzades i 57 persones han hagut d'ingressar a la UCI en les últimes 24 hores, dues dades que mantenen la tendència dels últims dies.

