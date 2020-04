El govern espanyol organitzarà per franges horàries les sortides a partir de dissabte

El govern espanyol organitzarà per franges horàries les sortides per passejar i fer esport a partir de dissabte 2 de maig. Així ho ha acordat aquest matí el comitè tècnic per a la desescalada, però els detalls els donarà Salvador Illa, ministre de Sanitat, en una roda de premsa aquesta tarda des de la Moncloa. D'aquesta manera, el govern espanyol es fa seva una de les propostes que va fer ja fa dies la Generalitat i altres comunitats autònomes, i després que diumenge passat es veiessin algunes imatges d'aglomeracions en les sortides dels menors de 14 anys.En compareixença aquest migdia a la comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, Illa ha remarcat que ara com ara Espanya es troba en la fase 0. A partir d'aquest cap de setmana, s'implementaran algunes mesures de desescalada, que se sumaran al permís per sortir que tenen els menors des de la setmana passada. Les condicions sobre com podran sortir els adults "s'estan acabant de concretar" i avui es comunicaran. "Les dades de l'epidèmia van bé, però cal prudència", ha insistit Illa, i ha dit que les sortides s'hauran de fer seguint les ordres de les autoritats sanitàries.En aquest sentit, el ministre ha demanat a la ciutadania responsabilitat perquè les mesures de desconfinament no tinguin repercussions negatives en la transmissió de l'epidèmia. "És imprescindible entendre que la nostra realitat ha canviat", ha dit Illa, que ha remarcat que la responsabilitat individual és ara "més necessària que mai" per evitar fer passes enrere.El ministre ha repassat el pla de desescalada aprovat pel govern espanyol. Aquest full de ruta té per objectiu recuperar la vida quotidiana protegint la salut. Segons Illa, en el pla s'han tingut en compte les recomanacions dels organismes internacionals i s'han incorporat més del 80% de les propostes enviades per les comunitats autònomes. La desescalada, ha dit, serà "flexible, gradual i asimètrica" i s'aplicarà en "col·laboració i cooperació" amb els diversos territoris. Illa ha detallat les quatre fases explicades aquests últims dies i ha insistit que la desescalada avançarà en funció de la situació de l'epidèmia en cada un dels territoris.La unitat territorial en principi serà la província, però el govern espanyol serà "flexible" si alguns territoris -com Catalunya, el País Valencià, el País Basc o Galícia, entre d'altres- proposa una altra unitat de desescalada. Illa, però, ha insistit que haurà de complir els requisits de control de l'epidèmia i de limitació de la mobilitat en la unitat territorial que finalment s'estableixi. Per avançar en la desescalada, els territoris hauran de tenir capacitat assistencial reforçada, no només per atendre els pacients de coroanvirus. També caldrà poder monitoritzar la transició i tenir capacitat per detectar de manera precoç els nous contagis i poder aïllar-los, així com també els seus contactes de risc. Per últim, també s'hauran de reforçar les mesures de protecció col·lectiva.Illa ha justificat la decisió de província en la necessitat de tenir capacitat d'aïllar "zones estanques". "Ens ha semblat, seguint el criteri d'experts, que la província permet limitar aquesta mobilitat i proporcionar dades agregades", ha dit, i ha admet que les propostes que arribin dels territoris "s'estudiaran". "No té més secret, no hi ha cap missatge polític darrere la proposta", ha insistit.El ministre ha ressaltat l'esforç del govern espanyol a l'hora d'adquirir productes i material sanitari per combatre el coronavirus. A dia d'avui, Espanya rep material sanitari de manera regular que s'envia a les comunitats autònomes. Des del 10 de març, l'Estat ha rebut més de 115.000 unitats d'equips de protecció individual i altres unitats de material sanitari. Pel que fa a tests ràpid, 2,8 milions s'han enviat a les comunitat autònomes per complementar els PCR. Illa també ha remarcat l'esforç del govern per activar la producció nacional de material sanitari per lluitar contra el coronavirus.En aquest sentit, Illa ha anunciat que en els propers dies diverses empreses començaran a confeccionar “a gran escala” mascaretes higièniques d’un sol ús i reutilitzables i que es distribuiran en centres comercials i farmàcies. Durant la seva compareixença al Congrés, Illa ha recordat també que ja ha començat la producció industrial de mascaretes per part del grup Mondragón per fabricar-ne 60 milions en els propers sis mesos.Illa ha començat la seva intervenció valorant les dades d'aquest dijous i ha tingut un record per les víctimes mortals i les seves famílies, i ha enviat suport a totes les persones que estan passant la malaltia, així com al personal sanitari i tota aquella gent que està treballant per derrotar la Covid-19. Sobre les dades, ha dit Illa, l'evolució és "positiva", però ha avisat que és "imprescindible" ser "responsables" amb les mesures de desescalada que s'aplicaran en els pròxims dies i setmanes en el camí cap a la "nova normalitat". "Hem d'interioritzar la distància social i les mesures d'higiene", ha dit. El ministre ha insistit que és "més necessari que mai" emprendre la fase de transició amb "lleialtat i cooperació".El titular de Sanitat ha repassat les dades globals del coronavirus i ha situat Estats Units com el país més afectat per la pandèmia. Pel que fa a Espanya, Illa ha dit que la tendència ha anat a la baixa des del 25 de març i s'ha incrementat des del 2 d'abril. Tot i l'increment de capacitat de diagnòstic, no hi ha hagut un increment de casos destacable. L'increment en UCI es troba per sota de l'1%, fet que permet treballar en les noves fases de l'epidèmia. Els morts, però, continuen produint-se malgrat la tendència a la baixa. Pel que fa a les altes, més de la meitat dels contagiats ja s'han curat. "L'esforç de les últimes setmanes ha tingut efecte", ha dit, i ha remarcat que no s'ha vist un efecte negatiu en l'aixecament del confiament total.Després del repunt d'ahir, tornen a caure les morts a Espanya per coronavirus, que trenquen la barrera dels 300. En les últimes 24 hores, s'han registrat 268 morts per la malaltia, que eleven el total des de l'inici de la crisi a 24.543. Pel que fa al nombre de nous contagis, també hi ha hagut un lleuger descens i se n'han reportat 1.309 en l'últim dia, que suposa un increment del 0,6% i situa la xifra total en 213.435. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1% i de moment, segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat, s'està aconseguint.Pel que fa al nombre d'altes, després del record d'ahir la xifra es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 3.103 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 112.050 des de l'inici de la pandèmia. 816 persones han hagut de ser hospitalitzades i 57 persones han hagut d'ingressar a la UCI en les últimes 24 hores, dues dades que mantenen la tendència dels últims dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor