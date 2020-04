Torrent carrega contra Costa: «Ha prioritzat el desgast»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha retret que el vicepresident primer, Josep Costa (JxCat) , hagi prioritzat al llarg de la legislatura el "desgast i la competència" per sobre de la "lleialtat institucional i la cooperació necessària en un govern de coalició".D'aquesta manera, en una entrevista a Ràdio 4, Torrent ha fet referència a "l'episodi grotesc" del micròfon obert que ha destapat una conversa de Costa amb el membre de la Mesa de Cs , Joan García, per intentar evitar una fotografia de Torrent entregant al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el donatiu de 2 milions d'euros per pal·liar els efectes del coronavirus.Segons Torrent, l'episodi a la mesa telemàtica d'aquesta setmana demostra un "fet simptomàtic", que durant tota la legislatura "alguns membres d'aquest òrgan han prioritzat els acords amb Cs fora de la majoria independentista per fomentar més aviat la competència que la cooperació.Per tant, ha considerat que el que ha passat a l'ultima reunió de la Mesa no és un fet aïllat sinó que forma part de "moltes altres escenes" de les que no se'n tenia constància però que s'han vist en diverses votacions al llarg de la legislatura.Preguntat per si Costa hauria de dimitir, Torrent ha respost que "cadascú ha de fer les reflexions de caràcter personal que pertoquen en funció dels seus valors i de la seva moral i concepció de la política, del que ha de ser la lleialtat i la coordinació entre socis" i, en aquest sentit, ha deixat la decisió a la "consideració personal" del vicepresident primer. Tot i així ha fet una comparació amb la política espanyola. "S'imagina que Podem pactés amb Vox a esquenes de Sánchez i del PSOE?", ha preguntat.El president del Parlament considera que la dinàmica d'aquesta legislatura no s'ha de tronar a repetir en el futur i, en aquest sentit, ha apostat perquè "qualsevol pacte postelectoral per afrontar una nova legislatura es faci amb unes bases noves, que prioritzin la cooperació i no pas la competència i el desgast". "Jo crec que els independentistes estem forçats a entendre'ns, però ens haurem d'entendre amb unes bases noves que fomentin conceptes molt diferents als d'aquesta legislatura", ha refermat.En la situació actual generada pel coronavirus, Torrent creu que cal una reflexió sobre cap a on va la legislatura i amb quina agenda política s'han d'afrontar els pròxims mesos. Pel que fa a al data de les pròximes eleccions, el president de la cambra ha recordat que és decisió del president Torra però ha afegit que és una decisió prou important perquè sigui "pactada" amb ERC, el soci de govern.Torrent ha avisat que a ERC se li està acabant la paciència veient l'actitud del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I ha advertit que el futur de la governabilitat de l'Estat depèn del PSOE. Segons el president del Parlament, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ja ha estat clar dient com ha de canviar l'actitud dels socialistes si volen que ERC tingui un pes en la governabilitat, és a dir, segueixi permetent la viabilitat de la legislatura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor