CaixaBank considera que les mesures del govern espanyol contra la pandèmia «van en la bona direcció»

CaixaBank ha avalat avui les mesures adoptades pel govern espanyol per fer front als efectes de la pandèmia. "Les mesures que s'han decidit van en la bona línia", ha assegurat el conseller delegat Gonzalo Gortázar, que ha afirmat que aquesta és una lluita en què cada dia es produeixen canvis i cal avaluar la situació de manera contínua, però "es va en la bona direcció". Ho ha dit en una compareixença telemàtica per presentar els resultats del primer trimestre El conseller delegat ha mostrat la seva confiança en què hi haurà un pla europeu de reconstrucció de l'economia i ha descartat una crisi del deute sobirà a l'estat espanyol. "Europa hi és", ha assegurat, esmentant el compromís del Banc Central Europeu per fer el que calgui per aconseguir respondre amb eficàcia a la crisi econòmica."La recuperació vindrà el 2021", ha afirmat Gortázar, i per això és vital blindar l'estructura productiva. "Estem en nivells en què el deute és sostenible i ho seguirà sent", ha dit. El conseller delegat ha dit que preveuen una caiguda del PIB d'un 7,2%, però que el 2021 esperen que es recuperi i sigui d'un 6,9%.L'entitat ha llançat avui un missatge de robustesa econòmica enmig de la crisi sanitària. Així ho ha destacat el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, que ha destacat la feina feta per un equip de 35.000 persones davant "la desgràcia que estem vivint". "No som una entitat abstracta", ha afirmat el conseller delegat, que ha posat en valor tot l'esforç dut a terme per atendre les necessitats dels clients. Gortázar ha subratllat que CaixaBank ha estat actiu en un 90% en tota aquesta crisi i ha mantingut obertes la immensa majoria de les oficines: "Teníem els deures fets", ha dit, destacant una liquidesa que s'acosta als 100.000 milions d'euros.Gortázar ha assegurat que la prioritat de l'entitat és "oferir serveis financers essencials al temps que protegim la salut dels nostres empleats i clients". Ha explicat que en aquests moments el 50% del personal del banc està en situació de teletreball.La Covid-19 ha afectat els beneficis de CaixaBank, que aquest matí presentarà en compareixença telemàtica els resultats del primer trimestre del 2020, que ha tancat amb un guany atribuït de 90 milions d'euros. Això suposa un 83,2% menys respecte al mateix període de l'any passat. La reducció està relacionada amb la provisió de 400 milions d'euros que l'entitat presidida per Jordi Gual ha fet per fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia.El banc admet que pot revisar aquesta quantitat en els propers mesos en funció de l'evolució de la Covid-19. De fet, Caixabank ha suspès els objectius financers previstos per a l'any vinent. Els actius líquids totals són de 96.227 milions d'euros, un creixement de 6.800 durant el trimestre, mentre que la posició de capital (CET1) és del 12%, amb la ràtio de morositat al 3,6% i la de cobertura tres punts més alta que al desembre, al 58%.L'impacte del coronavirus ha estat important si es comparen amb els resultats del primer trimestre de l'any passat, quan CaixaBank va guanyar 533 milions, mentre que en el quart trimestre, el previ a l'actual, en va obtenir 439. A banda dels 400 milions per la pandèmia, CaixaBank també ha aprovisionat 109 milions per pagar prejubilacions pactades amb els empleats, diners que ja tenia previst destinar a aquesta partida i que afirma que "generaran estalvis" a partir del segon semestre.Els ingressos del negoci 'core' de CaixaBank tanquen el trimestre en 2.045 milions d'euros, un 0,9% més a nivell interanual. Fins abans de la crisi sanitària, els ingressos creixen a un ritme més alt, del 3,7%.Fins al 23 d'abril, més de 147.000 clients han sol·licitat una moratòria. L'entitat ha gestionat un total de 220.000 sol·licituds: 95.000 de moratòria hipotecària i 125.000 de consum, que afecten una cartera amb un import de 8.500 milions. A més, s'ha avançat la prestació d'atur o la pensió a 2,4 milions de clients.Pel que fa a les línies ICO Covid-19, CaixaBank ha gestionat fins al 28 d'abril 128.700 sol·licituds de clients per un import total d'11.140 milions d'euros, molt per sobre de la quota assignada. CaixaBank ja ha abonat 3.700 milions d'euros d'aquestes peticions.El crèdit brut a clients puja a 231.367 milions d'euros, amb un creixement de l'1,7% durant el trimestre. Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 23 d'abril, s'ha concedit al teixit empresarial un total de 14.000 milions d'euros en crèdits, al marge de les línies ICO, per mitigar l'impacte d'aquesta crisi sanitària.L'entitat destaca el seu nivell de liquiditat i solvència. Els actius líquids totals se situen en 96.227 milions d'euros, amb un creixement de 6.800 milions d'euros durant el trimestre. Pel que fa a la gestió de la morositat, la ràtio es manté en nivells molt reduïts, amb un 3,6%, i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 58% (+3 punts percentuals des del desembre).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor