Barcelona obrirà alguns parcs aquest cap de setmana però no les platges

Alguns parcs i jardins de Barcelona obriran aquest cap de setmana mentre que les platges continuaran tancades. Així ho ha anunciat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a SER Catalunya Segons ha dit, la platja és un punt de trobada lúdica "molt temptadora" i s'ha decidit mantenir-les tancades per evitar "aglomeracions". Per contra, sí que s'obriran alguns parcs que fan de corredors, "però no amb criteri general". L'alcaldessa Ada Colau ja havia dit que estudiaven fer-ho en barris que no tenen vies prou amples per caminar amb les distàncies mínimes. A banda, Collboni ha insistit que la resposta a la crisi no pot ser "rebaixar els impostos sense més".Davant les queixes del Gremi de Restauració per com els afectarà el pla de desconfinament i la taxa de terrasses, Collboni ha assegurat que és "obvi" que en el context actual les terrasses poden donar "més confiança als consumidors". "En som conscients", ha dit.De fet, ha apuntat que l'ajuntament està estudiant de forma "imminent" les mesures que s'adoptaran a la ciutat però ha apel·lat a la "responsabilitat" de cada ciutadà i cada restaurador per complir amb les directrius que es marquin des del govern espanyol per reobrir bars i restaurants mantenint distàncies de seguretat.Cada local, ha dit, és "un món" i haurà d'adaptar les mesures. "Nosaltres no posarem un guàrdia urbà a cada cantonada perquè no tenim mitjans, per tant, fem una crida a la responsabilitat de tothom", ha afegit.El tinent d'alcalde del PSC ha admès que el procés de represa de l'activitat gradualment serà "complicat" però ha insistit que la solució "no pot ser afeblir els serveis públics eliminant impostos sense criteri"."No pensem que la resposta sigui rebaixar els impostos sense més", ha dit preguntat per la possibilitat de modificar les ordenances fiscals aprovades al desembre, que incrementaven la taxa de terrasses en un 66% amb noves tarifes. "Bonificacions, ajuts, períodes de carència els tenim i els proposarem", s'ha limitat a dir.A més, Collboni ha recordat que durant aquests mesos els impostos vinculats a l'activitat econòmica que està aturada -com la taxa de terrasses- ja no s'estan cobrant, motiu pel qual el consistori està ingressant "molt menys".

