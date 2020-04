El País Valencià tampoc veu amb bons ulls un desconfinament per províncies

El Consell valencià proposarà al govern espanyol que el desconfinament al País Valencià es faci a través dels departaments de salut i no per províncies, tal com ha plantejat l'executiu. Justificarà aquesta reclamació amb informes tècnics i epidemiològics, així com estudis de mobilitat i indicadors socioeconòmics de cada àrea.Ana Barceló, consellera de Sanitat, s'ha pronunciat en aquests termes a la roda de premsa diària sobre les xifres de l'evolució del coronavirus a la comunitat. Barceló ha argumentat que aquesta proposta coincideix amb la que va formular el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que es fes per municipis, ja que els departaments de salut són els que tenen les dades epidemiològiques de cada localitat. No obstant, ha descartat desglossar les xifres d'afectats actius amb la Covid-19 per municipis per evitar crear pànic a la població.Per justificar aquesta asimetria per departaments ha insistit en que no només es tindran en compte els criteris epidemiològics, sinó que hi intervindran altres factors com la capacitat de mobilitat i dades socieconòmiques.En aquest marc, ha explicat que s'estan acabant tots aquests estudis per traslladar-los al Ministeri, que és qui ha d'autoritzar el pas a la següent fase, i ha garantit que per a la seva elaboració es "comptarà amb tots els sectors i les opinions de tots i hi haurà un diàleg obert per conjugar-ho tot".

