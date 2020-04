L'expansió del coronavirus podria reduir-se a la meitat per sobre dels 20 graus

📰 Nota de premsa: La climatologia jugaria a favor de la disminució de la capacitat expansiva de la Covid-19 a Catalunya @hospitalclinic @territoricat #COVID19

L'augment de la temperatura que es produirà en motiu de l'arribada de l'estiu podria contenir l'expansió del coronavirus. Així ho indica un estudi de l'Hospital Clínic i el Servei Meteorològic de Catalunya , que s'ha basat en estudis centrats en el cas xinès i que dictaminen que les zones més fredes i les més càlides i humides són les que tenen menor exposició als brots.L'informe assegura que en la franja compresa entre els -3ºC i els 15ºC es dóna la "màxima probabilitat d'expansió" del virus. En canvi, a partir dels 15ºC, la seva capacitat expansiva comença a disminuir. Un cop es sobrepassen els 20ºC, la probabilitat d'expansió es redueix a la meitat.Tal com mostren els mapes inferiors, si bé a l'abril només les Terres de l'Ebre compten amb una temperatura mitjana d'entre 15 i 20 graus, al maig el llindar ja cobreix el litoral i el prelitoral, així com les planes i valls de l'interior. Al juny, bona part de les valls del Pirineu i el Prepirineu se sumen al llistat, i al juliol tan sols l'alta muntanya presenta una mitjana inferior.A Catalunya, la temperatura mitjana superior als 20 graus arriba al juny, cobrint les franges litoral i prelitoral, les Terres de l'Ebre i la depressió Central. Al juliol s'hi sumen les valls prepirinenques, i només en queden fora les valls més elevades del Pirineu i les muntanyes que superen els 1.500 metres.Tot i això, les conclusions de l'estudi recorden que l'augment de la temperatura i de la humitat ajuden a la reducció del risc de contagi indirecte, però que el risc de contagi directe de persona a persona "no disminuirà significativament. Per això demanen que es mantinguin les mesures de protecció individual.

