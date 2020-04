La policia espanyola denuncia Rajoy per saltar-se el confinament

El expresidente del Gobierno rompe el confinamiento y sale a hacer ejercicio de forma habitual. Las imágenes, en exclusiva ⬇ https://t.co/sZbSLEAwX7 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 14, 2020

La policia espanyola ja té provat que l'expresident Mariano Rajoy efectivament va saltar-se el confinament per fer exercici al carrer i ha tramès la denúncia a la delegació del govern espanyol a Madrid, que ha de decidir ara si imposa la sanció. Segons informa avui El Español , l'executiu ja hauria expedit la multa però encara no hi ha confirmació oficial.L'escàndol va saltar a la llum quan el programa de La Sexta Al Rojo Vivo va difondre unes imatges de l'exmandatari sortint a fer exercici pels voltants del seu domicili a Madrid.La comprovació dels cotxes aparcats que apareixien al vídeo ha estat clau per verificar la infracció. Les sanció per aquest incompliment podria suposar per a Rajoy una multa superior als 600 euros.El decret d'alarma no permet encara practicar esport al carrer, i només autoritza les sortides fora del domicili per fer compres de primera necessitat, per anar a la feina -a les empreses que poden treballar- o als centres mèdics, a més d'altres sortides de força major.Aquest dissabte, però, serà una de les mesures de relaxació que entraran en vigor i per primer cop es podrà sortir al carrer per fer exercici.

