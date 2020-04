L'exèrcit espanyol vol més diners

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi podeu rebre notícies com aquesta

El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per fer front al coronavirus, sigui per fer tasques de desinfecció o per muntar hospitals de campanya. Alguns ajuntaments els han demanat també ajuda.La tasca de l'exèrcit, i més concretament de la Unitat Militar d'Emergències, ha estat utilitzada amb fins propagandístics per fer valdre la tasca de les forces armades. Altres veus, però, han afirmat que el lògic seria tenir uns efectius de protecció civil més musculats o destinar la despesa militar, que supera els 11.000 milions d'euros l'any, a serveis socials. La quantitat és, per exemple l'equivalent, a la recaptació de quotes d'autònoms a tot l'Estat.Els militars, però, hi veuen una oportunitat per reivindicar-se i demana encara més recursos malgrat que la de la despesa militar ha estat la partida que s'ha recuperat més ràpidament de les retallades És el que fan a l'editorial de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica , fundada el 1940 i òrgan de l'Exèrcit de l'Aire que edita el Ministeri. Després de tirar-se floretes -tot i que la seva implicació ha estat menor que la de la infanteria de terra-, afirmen: "Segur que, a més, tot això farà pensar a la nostra societat en la importància que les nostres Forces Armades tinguin els recursos de personal i el material adequats per poder estar sempre en les condicions necessàries per defensar Espanya i als espanyols cada cop que calgui".El govern del PSOE no els ha tractat gens malament ( aquí ho explicàvem amb dades ) però ells en volen més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor