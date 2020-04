Un antiviral, el primer fàrmac eficaç contra el coronavirus

"Pensem que realment obre la porta al fet que ara tenim la capacitat de tractar [la Covid-19]", afirma Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels EUA i assesor científic de Donald Trump sobre el coronavirus en declaracions recollides pel Financial Times. "Demostra que un fàrmac pot bloquejar aquest virus. (...) Els puc garantir que, a mesura que més persones, més companyies, més investigadors s'hi impliquin, serà cada vegada millor ".

Avenç important en el tractament de la Covid-19. Un antiviral s'ha demostrat per primer cop eficaç contra la infecció accelerant la recuperació dels pacients i reduint-ne també la mortalitat. Es tracta de remdesivir, un fàrmac desenvolupat inicialment contra l'ebola, que inactiva un enzim que el virus necessita per multiplicar-se.Els resultats s'han obtingut en un assaig clínic internacional als Estats Units en el qual hi ha participat l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l’Hospital Clínic, i el govern americà ja es prepara per autoritzar-lo com a tractament als hospitals. Segons l'estudi, l'antiviral ha reduït la durada de la malaltia fins a un 31%. L'estudi també ha observat una reducció de la mortalitat, del 8% entre els que van rebre remdesivir enfront de l'11% entre els que no el van rebre.L'assaig clínic ha comparat l'evolució d'un grup de pacients tractats amb l'antiviral amb la d'un altre grup que no el va rebre. En aquest segon grup, la durada de la Covid va ser de 15 dies. En el primer, l'evolució de la malaltia es va reduir a onze dies.Fins avui no hi havia evidències científiques sòlides de l'eficàcia d'aquest fàrmac. Altres països com la Xina ja havien suggerit aquesta conclusió, i fins i tot l'havien utilitzat en pacients, però no havien pogut obtenir resultats científics significatius.Amb tot, els resultats de l'assaig clínic encara no han estat revisats per la comunitat científica ni publicats. Però Fauci argumenta que s'han fet públics perquè hi havia una obligació ètica d'informar els pacients perquè els que havien estat assignats a el grup control poguessin beneficiar-se del tractament.

