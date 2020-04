Plega per motius de salut un dels alcaldes icònics de l'1-O

Jordi Mas durant la seva intervenció després de ser escollit alcalde. Foto: AjClls

Jordi Mas ha estat elegit nou alcalde de Callús en substitució de Joan Badia, que va renunciar per temes de salut , en un ple extraordinari celebrat aquest dimecres al vespre. En unes circumstàncies inèdites, el nomenament ha tingut lloc telemàticament, amb tots els membres del consistori connectats a una xarxa gestionada pel Consell Comarcal del Bages. Un esdeveniment únic que s'ha retransmès en streaming perquè es pogués seguir en directe. D'aquesta manera, Jordi Mas Antúzez es converteix en el primer alcalde de Catalunya proclamat telemàticament.Primer ha tingut lloc el ple extraordinari on s'ha reconfigurat el nou organigrama de l'equip de govern callussenc, després de la renúncia fa unes setmanes del ja exalcalde Joan Badia. L'antic batlle va haver de fer un pas al costat per motius de salut que l'impossibilitaven continuar exercint qualsevol tasca política. No obstant això, Joan Badia s'ha deixat veure i ha pogut presenciar els plens virtualment amb els seus companys, en una ocasió molt especial; això sí, sense intervenir directament.Badia va ser un dels alcaldes icònics de l'1-O i fins i tot va ser agredit per la policia espanyola i el van tirar per terra. El cas va anar a judici. D'aquesta manera, ERC Callús, que ostenta 8 dels 11 regidors del municipi bagenc, ha nomenat Jordi Mas com a nou alcalde i ha donat llum verda també a l'accés nou regidor, Marc Pusó, número 9 de la llista per ERC Callús.Immediatament després s'ha celebrat el ple ordinari, on s'ha fet un balanç exhaustiu de la situació, posant especial èmfasi en les mesures preses i previstes per l'Ajuntament de cara a combatre la pandèmia de la Covid-19. També s'ha anunciat oficialment la suspensió de properes celebracions callussenques, a banda de la ja anunciada cancel·lació de la Fira de les Filadores que enguany hagués gaudit de la segona edició aquest mes de maig. S'han suspès les setmanes de la Gent Gran, la Infància (maig), Festa Major (finals de juny) i Setmana de la Joventut (inicis de juliol). El pressupost previst per a aquestes activitats anirà destinat a ajuts socials. La programació d'esdeveniments posteriors a aquestes dates queda en mans de l'evolució més o menys favorable de la pandèmia.

