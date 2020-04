CaixaBank obté un benefici de 90 milions, un 83% menys per l'efecte de la pandèmia

La Covid-19 ha afectat també als beneficis de CaixaBank, que aquest matí presentarà en compareixença telemàtica els resultats del primer trimestre del 2020, que ha tancat amb un guany atribuït de 90 milions d'euros. Això suposa un 83,2% menys respecte al mateix període de l'any passat. La reducció està relacionada amb la provisió de 400 milions d'euros que l'entitat presidida per Jordi Gual ha fet per fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia.El banc admet que pot revisar aquesta quantitat en els propers mesos en funció de l'evolució de la Covid-19. De fet, Caixabank ha suspès els objectius financers previstos per a l'any vinent. Els actius líquids totals són de 96.227 milions d'euros, un creixement de 6.800 durant el trimestre, mentre que la posició de capital (CET1) és del 12%, amb la ràtio de morositat al 3,6% i la de cobertura tres punts més alta que al desembre, al 58%.L'impacte del coronavirus ha estat important si es comparen amb els resultats del primer trimestre de l'any passat, quan CaixaBank va guanyar 533 milions, mentre que en el quart trimestre, el previ a l'actual, en va obtenir 439. A banda dels 400 milions per la pandèmia, CaixaBank també ha aprovisionat 109 milions per pagar prejubilacions pactades amb els empleats, diners que ja tenia previst destinar a aquesta partida i que afirma que "generaran estalvis" a partir del segon semestre.Els ingressos del negoci 'core' de CaixaBank tanquen el trimestre en 2.045 milions d'euros, un 0,9% més a nivell interanual. Fins abans de la crisi sanitària, els ingressos creixen a un ritme més alt, del 3,7%.Fins al 23 d'abril, més de 147.000 clients han sol·licitat una moratòria. L'entitat ha gestionat un total de 220.000 sol·licituds: 95.000 de moratòria hipotecària i 125.000 de consum, que afecten una cartera amb un import de 8.500 milions. A més, s'ha avançat la prestació d'atur o la pensió a 2,4 milions de clients.Pel que fa a les línies ICO Covid-19, CaixaBank ha gestionat fins al 28 d'abril 128.700 sol·licituds de clients per un import total d'11.140 milions d'euros, molt per sobre de la quota assignada. CaixaBank ja ha abonat 3.700 milions d'euros d'aquestes peticions.El crèdit brut a clients puja a 231.367 milions d'euros, amb un creixement de l'1,7% durant el trimestre. Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 23 d'abril, s'ha concedit al teixit empresarial un total de 14.000 milions d'euros en crèdits, al marge de les línies ICO, per mitigar l'impacte d'aquesta crisi sanitària.L'entitat destaca el seu nivell de liquiditat i solvència. Els actius líquids totals se situen en 96.227 milions d'euros, amb un creixement de 6.800 milions d'euros durant el trimestre. Pel que fa a la gestió de la morositat, la ràtio es manté en nivells molt reduïts, amb un 3,6%, i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 58% (+3 punts percentuals des del desembre).

