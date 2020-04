VÍDEO Ayuso defensa els menús basats en pizza i menjar ràpid que han rebut els infants vulnerables de Madrid

VÍDEO | Ayuso defiende los menús de Telepizza para niños vulnerables en Madrid: "Yo juraría que a la mayoría les encantan" https://t.co/gKutGSgdTK pic.twitter.com/lAJNAjX4j4 — eldiario.es (@eldiarioes) April 29, 2020

.@IdiazAyuso: la buena alimentación no es una cuestión de izquierdas o derechas. Cuando pueda, hable con dietistas-nutricionistas serios. Que le expliquen todo lo que está mal en estas espantosas declaraciones. Se lo pido por favor, por el bien de los niños madrileños 🙏 https://t.co/RsPH5f9E8U — Mikel López Iturriaga (@mikeliturriaga) April 29, 2020

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat els menús que reben els infants vulnerables en situació de confinament al territori madrileny. Després de les crítiques de l'oposició, que carreguen contra Ayuso per donar menjar constant "del Telepizza, Rodilla o Vienna" sense cap criteri saludable ni nutricional, la presidenta ha volgut treure ferro de la situació assegurant que "és un menjar que els nens prefereixen". Així ho han recollit en un vídeo des de eldiario.es."Que li donin una pizza a un nen no crec que sigui un problema", ha reblat Ayuso, que ha recitat els diferents menús que ofereix Telepizza a tots aquests infants que no tenen accés a menjar per si mateixos. Fins i tot ha carregat contra Podem, assegurant que els diputats de la formació de Pablo Iglesias "preferirien els menús de Veneçuela". La mateixa cap de l'executiu madrileny ha volgut agraïr a totes aquestes cadenes, la majoria de menjar ràpid, la seva predisposició a ajudar a l'administració "en aquests moments tan difícils".Diversos nutricionistes, a més dels membres de l'oposició a la Comunitat de Madrid, han carregat contra les declaracions d'Ayuso a través de la xarxa, assegurant que vendre un missatge positiu d'aquests menús, donats molts dies consecutius a aquests infants, és un perill nutricional per als més menuts. Fins i tot Mikel López Iturriaga, el periodista nutricionista i líder d'El Comidista, ha criticat les valoracions de la presidenta.

