Vox carrega contra el Papa Francesc per defensar la renda mínima i el titlla de «ciutadà normal»

El president de Vox, Santiago Abascal, ha tornat a menysprear aquest dimarts l'ingrés mínim vital que prepara el Govern incidint que portaria al "paradís comunista" i ha expressat la seva discrepància en aquest tema amb el Papa, a què s'ha referit com el "ciutadà Bergoglio".Així s'ha expressat Abascal a la roda de premsa telemàtica que ha ofert des del Congrés, quan se li ha preguntat sobre l'opinió, del Pontífex a favor de la creació d'una renda mínima i si no és contradictori que Vox es mostri en contra de la mateixa però alhora demani que l'Estat es faci càrrec de les nòmines de tots els que no poden treballar per la pandèmia de coronavirus.L'opinió del ciutadà Bergoglio em sembla respectable, però no la comparteixo. A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar", ha postil·lat, remarcant que són els polítics els que han de parlar de mesures polítiques i criticant que des de la política s'opini sobre "la litúrgia" o s'estableixi, com s'ha fet durant l'estat d'alarma, si s'ha de "fer o no la comunió."Les opinions del ciutadà Bergoglio em semblen respectables, però com les de qualsevol altre ciutadà", ha recalcat el líder Vox, just després de reiterar que mesures com la de l'ingrés mínim vital portarien "a la ruïna i al paradís comunista".