Gósol, a la demarcació de Lleida, demana desconfinar-se amb la resta del Berguedà

Gósol té 56,3 quilòmetres quadrats i poc més de 200 habitants. És l'únic poble del Berguedà que pertany a la província de Lleida però tota la seva activitat està abocada a la vall del Pedraforca i el seu hospital de referència és el de la ciutat de Berga. Per això, el seu alcalde, Lluís Campmajor, considera que la desescalada per províncies no té cap "sentit" i reclama que el desconfinament s'adapti a la realitat de cada territori."No hi anem mai a la Seu d'Urgell, tampoc a Lleida. Quan anem a comprar, baixem a Berga o a Manresa, i estem adscrits a la regió sanitària de la Catalunya Central. Per què hauríem de desconfinar-nos amb l'Alt Urgell i Lleida?", apunta.L'Ajuntament de Gósol reclama que se'ls inclogui en la desescalada de la comarca; i així ho traslladarà al Consell Comarcal del Berguedà.Gósol es troba a 10 quilòmetres de Saldes (on hi ha la farmàcia més pròxima) i a 42 quilòmetres de Berga. Fins a la Seu d'Urgell hi té 52 quilòmetres, però anar-hi els obligaria a utilitzar molt més sovint que fins ara una carretera que és totalment de muntanya. La consigna és clara: "Hem de mirar de desescalar-nos amb el Berguedà", ha afirmat l'alcalde.Campmajor insisteix que cal tenir particularment en compte casos com el del seu municipi que, segons els plans actuals, es veuria obligat a compartir desescalada amb un territori diferent del que és més natural geogràficament. També creu que no s'haurien d'aplicar les mateixes mesures de desconfinament a Barcelona, la capital del país, o a pobles petits.Amb tot, Lluís Campmajor està satisfet de l'actuació dels seus veïns i demana ara mantenir les mesures higièniques i de confinament i no abaixar la guàrdia abans del compte, pensant sobretot en una població molt envellida, com a la resta de pobles de l'Alt Berguedà. Segons Campmajor, la situació està controlada per la responsabilitat ciutadana i per haver complert el confinament de manera estricta. En tot aquest temps, l'alcalde estima que hi han anat almenys un parell de veïns de segona residència, però aclareix que la majoria ha respectat el confinament i no ha pujat.Al poble del costat, Saldes, la desescalada, per fases i províncies, que va presentar ahir el govern espanyol tampoc s'entén. L'alcalde Moisès Masanas ha afirmat que "no entenem que pobles molt disseminats tinguin el mateix tractament que grans ciutats", i ha destacat que Saldes va sumar-se al comunicat emès per l'Associació de Micropobles, que demanava mesures específiques i flexibilitat a l'hora d'aplicar un desconfinament que hauria d'adaptar-se millor a la realitat de pobles petits amb moltes zones de bosc, camps i camins i poca densitat de població.Masanas també ha fet referència al cas de Gósol. "Segons el pla de desescalada, hauran d'anar a la Seu d'Urgell a la farmàcia, en comptes de baixar a Saldes. Crec que no han tingut massa en compte realitats com aquesta, no s'entén pas", ha dit.L'alcalde de Saldes ha agraït l'esforç dels seus veïns durant les setmanes de confinament, i el respecte dels propietaris de segones residències. "Han estat molt respectuosos, hi ha moltíssima gent fidel que en circumstàncies normals puja cada cap de setmana, que no ha vingut des que hi ha l'estat d'alarma, tampoc durant la setmana santa", ha detallat. "Estem molt agraïts perquè han complert escrupolosament", ha afegit.Diumenge va ser el torn de la primera sortida dels nens i nenes després de més de 40 dies. També a la vall del Pedraforca. A Gósol, va haver-hi famílies que van portar els infants als parcs infantils, "com s'ha vist en altres poblacions". Un fet que preocupa l'alcalde Campmajor, que demana que ningú es relaxi. Tanmateix, des de Saldes la sensació és que "va anar bé, van sortir una estoneta, van córrer amb bicicleta pel carrer i se'n van tornar a casa", ha dit Moisès Masanas. "La veritat és que tenim poquets nens, i alguns viuen en disseminats", ha matisat.

