«El cafè per a tothom en pobles petits ha estat desproporcionat en l'estat d'alarma»

Entre les mesures que s'han pres durant el confinament i les que es prendrasn en el descofinament al poble no hi haurà massa diferència

L'alcaldessa de Campins, alcaldessa Font, considera desproporcionades les mesures de confinament en els pobles petits Foto: ERC

Campins és un poble que té molts restaurants quan puguin obrir veurem quines són les mesures que s'han de prendre

Campins és un municipi petit del Baix Montseny, situat al Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera amb una xifra fluctuant de 550 habitants empadronats i una superfície de 7 km2, una bona part dels quals són superfície forestal. Han viscut la crisi sanitària de la Covid-19 com tothom però s'ho miren de manera molt diferent de com ho poden fer pobles més grans o les ciutats. Immaculada Font és des de l'any passat l'alcaldessa de Campins i això del cafè per a tots tant en la situació de confinament domiciliari com ara que ja es dona una mica de marge per anar preparant el desconfinament no ho acaba de veure massa clar.- Evitar la propogació del coronavirus i no propiciar nous contagis per baixar la corba i procurar que la gent més vulnerable no emmalaltís eren els dos eixos més importants. També és cert, però, que algunes mesures semblen desproporcionades amb municipis com el de Campins que no només és un poble petit sinó que a més està molt dispers en el territori. La probabilitat que dues o tres persones passin pel mateix lloc en un dia es pot donar en un tram molt petitó de Campins on ara hi ha l'únic punt on ara es poden recollir queviures i només de 9 a 11 del matí. És un poble que no té indústria, ni empreses de serveis que podrien funcionar en aquest període d'estat d'alarma.- No dic pas que s'hagin de fer grups ni res de tot això, però que una persona que viu al costat del bosc o dintre del bosc directament hi vagi amb el nucli familiar que viu a casa hauria d'haver estat una cosa normal poder passejar-hi i no pas que t'aturin perquè passeges el gos i et diguin que si tens jardí a casa ja no pots sortir de casa, com s'ha trobat algun veí. Molta gent viu en el marge justament on comença el bosc. Penso que algunes coses en el confinament ja han estat desmesurades, s'han fet "a lo grande" i cafè per a tothom. Hi ha una mitjana que les mesures preses ja els van bé i els són necessàries, però els extrems han estat excessivament restrictius, des del meu punt de vista.- Bé, massa mesures tampoc haurem de prendre més enllà ja que la població per sí mateixa d'alguna manera ja està mantenint uns mínims de protecció i procurar que no hi hagin contagis i s'ha garantit molt que les persones més grans no surtin de casa i que tinguin tot el que necessiten gràcies a les xarxes familiars i veïnals. En tot cas, de cara al desconfinament pel que fa al veïnatge tot anirà més o menys controlant no sortir tothom a la mateixa hora i al mateix lloc. És cert, però, que no hi ha massa possibilitats que això passi. Imatges que hem vist per la televisió a les grans ciutats el cap de setmana passat, a Campins és impossible una cosa semblant.- Al nucli central del poble on hi ha l'església i l'Ajuntament hi viu gent però no hi ha una gran densitat i després tenim urbanitzacions, una que és propera al poble i després hi ha la de Les Planes que està a dos quilòmetres del nucli central. També hi ha nuclis d'una, dues o tres cases i masies que estan més disperses dintre del terme municipal.- És un municipi on tenim molts restaurants i que acostumen a omplir-se molt els caps de setmana i dies festius, però alguns també els dies feiners. Ara s'haurà de veure quines normes hi haurà de cara al desconfinament. Normes de protecció, de mantenir distàncies, aforament. Aquest és el tema i haurem de veure com haurem d'actuar també com a municipi. Els visitants, per norma general, ja sigui abans o després de dinar els que passegen pel poble i que poden fer grups més nombrosos.- Cert que no tenim policia pròpia però els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han fet la seva feina i sí que hi ha hagut controls. Cal dir les coses pel seu nom i alguns controls ens van anar bé, sobretot al començament de l'estat d'alarma que van prohibir que la gent anés a les segones residències que a Campins en tenim moltes -encara que en casos és més la primera que no pas la segona-, i aquests controls van impedir la mobilitat que ja ha anat bé per evitar la propagació del coronavirus. Amb tot, molta gent bé a Campins i casa seva és aïllada i es queda al seu jardí o al seu bosc i ja no surt. No hem tingut incidències importants a Campins.- Malgrat que a vegades el sentit comú és el menys comú dels sentits, hi ha molta gent amb sentit comú i que s'estima la vida que ha entés de què anava tot això. La gent és molt raonable en un percentatge elevadíssim.

