El Gremi de Llibreters demana llibertat perquè cada llibreria pugui atendre la seva situació particular

A banda, el Gremi també ha demanat la “concreció” dels plans d’ajuda a la cultura, com ara les compres de biblioteques, i que aquest pla de rescat tingui un apartat específic per a les llibreries, “aspecte que compta amb el suport d’editors i distribuïdors”.

El Gremi de Llibreters ha demanat “llibertat de represa, d'obertura i d'horari” per a les llibreries en el marc del pla de desconfinament anunciat dimarts pel govern espanyol. D'aquesta manera, el Gremi considera que cada establiment podria atendre “la seva situació particular” arran de la pandèmia.L'entitat també ha reclamat saber “a l'avançada” els protocols de les mesures que s'aprovin per poder-se preparar o que el material del qual calgui disposar sigui o bé subministrat per l'administració o bé considerant les despeses objecte de subvenció.En paral·lel, i de manera “essencial”, el Gremi demana que “no es perdin” les ajudes concedides ni altres mesures extraordinàries com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor