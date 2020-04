Diputats catalans porten a l'Eurocambra les escoltes telefóniques «massives» en l'estat d'alarma

L’Estat espanyol està convertint de facto l'Estat d'Alarma en un Estat d'Excepció violant drets fonamentals i ara amb l’Audiència Nacional estenent les escoltes telefòniques sense control judicial.



Avui hem entrat aquesta pregunta a la @EU_Commission 👇 pic.twitter.com/KViDjTsY84 — Carles Puigdemont (@KRLS) April 29, 2020

Els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí (JxCat), Diana Riba (ERC), Izaskun Bilbao (PNB) i Pernando Barrena (Bildu) han entrat al Parlament Europeu una pregunta sobre les escoltes telefòniques autoritzades "massivament" per l'Audiència Nacional durant l'estat d'alarma, segons ha explicat Puigdemont en una intervenció a Twitter.En la pregunta, dirigida a la Comissió Europea, es relata que, d'acord a informacions publicades als mitjans espanyols, l'alt tribunal hauria autoritzat "massivament" mesures de vigilància, que inclourien telefòniques "en cadascun dels procediments sota la seva jurisdicció" i amb "l'excusa de l'estat d'alarma".La pregunta afegeix que les escoltes s'apliquen no només a persones investigades, sinó també a d'altres "relacionades, o accidentalment connectades" amb els investigats. "Aquestes mesures afecten milers de ciutadans i han estat autoritzades sense un adient control judicial", afegeix el text, que demana a Brussel·les "quines mesures" hi prendrà, d'acord amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

