La Cerdanya, en alerta: el desconfinament provincial podria dividir la comarca

El pla de desescalada diferenciat per províncies ha estat rebut a la Cerdanya com una proposta "amb una visió centralista i centralitzadora que no obeeix ni a criteris tècnics ni epidemiològics", segons ha explicat la presidenta de l'ens comarcal, Roser Bombardó. Així, ha alertat que el territori quedaria dividit en dos, ja que hi ha onze municipis que pertanyen a la demarcació de Girona i sis més que formen part de la de Lleida. Per aquest motiu, n'ha defensat la seva unitat i demana que la seva aplicació es faci tenint en compte les regions sanitàries, en aquest cas la de l'Alt Pirineu i Aran, o que, fins i tot, els municipis puguin tenir més pes de decisió en la planificació de les mesures que poden ser pertinents "a més petita escala".Bombardó ha dit que si la divisió provincial ja presenta habitualment certs problemes, ara implicaria "tallar molts moviments naturals de la població". En aquest sentit, creu que s'hauria de marcar una diferència entre els entorns rurals, des d'on es parteix "d'una situació més beneficiosa", i els de caire urbà. Finalment, ha sentenciat: "Veig molt més semblant la Cerdanya com a una, que no aquest territori Cerdanya assimilar-lo a una Lleida capital o la part de Girona a Girona capital".Per la seva banda, l'alcalde de Bellver de Cerdanya, Francesc Xavier Porta, ha afirmat que "no s'aplica el seny i es legisla des d'un despatx que ignora absolutament la realitat". Així, ha recordat que l'eliminació d'aquesta divisió provincial és un fet que la comarca ja venia reivindicant des de fa temps, ja que, segons ha explicat, el criteri territorial ha de tenir en compte aspectes com ara l'afinitat, el tipus de societat, la demografia i les condicions geogràfiques, entre d'altres.Porta també ha explicat que un dels dos Centres d'Atenció Primària que hi ha a la comarca -a banda dels consultoris mèdics- i que depenen de Puigcerdà, està al seu municipi, que forma part de la demarcació de Lleida. Per aquest motiu, es pregunta com explicaran a la població on han d'anar a partir d'ara, ja que en aquest equipament també es passa consulta a persones residents a pobles de la Cerdanya gironina, com ara Isòvol.

