Govern i municipis creen un grup de treball per gestionar «conjuntament» la desescalada

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dimecres per via telemàtica amb els principals representants municipalistes del país -Ajuntament de Barcelona, les quatre Diputacions i les associacions locals- per tal d'abordar la fase de desconfinament. Un dels acords que s'ha adoptat, segons ha detallat Torra, és el de crear un "grup de treball" per coordinar-se en aquesta nova fase de desescalada."La coordinació entre el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions i les entitats municipalistes és clau per superar la crisi de la Covic-19. Per això avui hem acordat generar sinergies i crear un grup de treball per gestionar conjuntament el desconfinament", ha ressaltat el president a través de Twitter. La desescalada serà asimètrica, tal com va detallar ahir Pedro Sánchez, però existeix la discrepància entre l'Estat i la Generalitat sobre l'ús de la província com a mesura territorial per anar desconfinant

