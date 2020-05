El confinament en parella: d'una ruptura a una oportunitat

Conviure les 24 hores del dia amb la parella pot provocar més tensions que acabin amb una ruptura, però també pot suposar una oportunitat. Així ho explica aFrancesc Núñez, sociòleg de les emocions de la Universitat Oberta de Catalunya.El sociòleg explica que, d'una banda, "pot ser una bona oportunitat per polir, millorar o fer un salt qualitatiu endavant en la relació". "Pot suposar un coneixement diferent de la parella i solucionar situacions tenses", afegeix.Per contra, hi ha parelles "que parteixen d'una relació deteriorada i van aguantant perquè es veuen poc". "El que permetia seguir aguantant la relació abans, ara es torna en un cara a cara que es fa insuportable", apunta.Tot i això, Núñez remarca que "com totes les coses de la vida social no hi ha una direcció unívoca" i que el confinament "no afectarà de la mateixa manera a tothom". "És una situació excepcional i com que no hi estem acostumats, no tenim full de ruta", afegeix.En aquest sentit, el sociòleg apunta que hi ha moltes circumstàncies de la vida excepcionals que tenen "principis o idees" de com actuar. "Es pot parlar amb els amics o es pot veure en pel·lícules si hi ha una infidelitat en la parella o et quedes sense feina", exemplifica.Conviure amb fills "afegeix tensió" a la parella. "La convivència requereix gestionar les diverses singularitats de cadascú i els fills encara estan menys acostumats i tenen menys recursos per aguantar aquesta situació tan complicada de no poder sortir de casa durant tant de temps", remarca.Núñez explica que haver generat rutines des de l'inici és una bona pauta per afrontar el confinament. "Per als humans, la vida sense rutines se'ns faria insuportable", apunta. En aquest sentit, explica que "no tenir certeses, provoca angoixes". Per tant, "acordar un fer diari, treu molta pressió".A més, "la rutina també serveix per canalitzar els malestars i simplificar les relacions". Tot i això, "és fàcil de dir i difícil de fer". "La gent es resisteix a canviar d'hàbits", apunta."A la Xina han augmentat moltíssim els divorcis després del confinament", apunta Núñez. Tot i això, no s'aventura a dir si passarà el mateix a Europa. "Hi haurà gent que sortirà com ha entrat del confinament, i d'altres que se'ls accentuarà el malestar", diu, remarcant que "el confinament només precipitarà el que segurament venia de lluny".Tot i això, les separacions i divorcis pot ser que no siguin just després del confinament. "Tot i el malestar, pot ser que es retinguin quan les condicions siguin favorables per a cadascú", apunta.En general, "sortirem tocats del confinament", remarca Núñez. Explica que, per les diverses situacions viscudes, hi haurà "ferides emocionals" que perduraran en el temps. Per contra, "també és possible que es guanyi en profunditat i sensibilitat" i es torni a la normalitat "amb una altra disposició". "També s'aprèn", conclou.

