Foment del Treball reclama més ajudes públiques per fer possible la reobertura econòmica

La patronal Foment del Treball ha lamentat que el pla de desconfinament presentat pel president del govern espanyol s'hagi fet sense consultar elss ectors econòmics més implicats. Els empresaris reclamen que les mesures anunciades es vegin acompanyades per d'altres de tipus fiscal, laboral i econòmic. Foment insisteix en què la reactivació de l'economia s'ha de fer com abans millor, en condicions de màxima seguretat i protecció per als trebalaldors i clients, i reclama que el subministrament de material de protecció i neteja l'asssumeixi l'administració.Foment continua demanant que les mesures fiscals d'exoneració o moratòria de tributs, com les de tipus laboral, com l'ampliació d'ERTO per força major, s'ampliïn per fer possible la implementació del pla de desconfinament. La patronal adverteix que molts negocis no podran funcionar si no hi ha ajudes extraordinàries que compensin el d¡eficit de treball i de demanda que s'allargarà els propers mesos.La patronal assenyala que els sectors del turisme i la cultura són els més crítics, ja que el pla del govern espanyol contempla situacions contradictòries, com l'pbertura d'hoteles a un 30% de la seva capacitat, amb el tancament de fronteres i fins i tot la prohibició dels desplaçaments interprovincials. El mateix en l'àmbit cultural, amb moltes limitacions per a l'obertura de teatres i espais musicals, que només podran reobrir si disposen d'ajudes públiques.

