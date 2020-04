Els hotels de Barcelona avisen que el pla de desconfinament els aboca al «desastre» econòmic i laboral

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha avisat que el pla de desconfinament de l'estat espanyol "no resol en cap cas aspectes essencials" per a la reactivació de l'activitat hotelera, com la petició d'ampliar les raons per força major aplicables a l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.De fet, l'associació considera "una barbaritat" plantejar la possibilitat d'obrir els hotels en els termes plantejats perquè creu que els abocaran al "desastre" econòmic i laboral. D'aquesta manera, el Gremi d'Hotels se suma a la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) que s'ha mostrat "decebuda" per la manca de respostes per al sector.En concret, el Gremi d'Hotelers ha criticat la mesura de no permetre els desplaçaments entre províncies o l'obligació de mantenir tancades les fronteres i ha advertit que provocaran que els establiments estiguin buits. Segons l'entitat, aquest escenari derivarà en una situació econòmica i laboral "extremadament greu i insostenible".El gremi ha demanat al govern espanyol prendre mesures "valentes, clares, concretes i generoses per rescatar" al sector. En aquest sentit s'ha pronunciat també la CEHAT, que ha reclamat un pla específic per als hotels, amb mesures com la prolongació dels ERTO per força major o la convalidació europea dels protocols.La CEHAT ha lamentat la falta de respostes per al sector. "Amb aquest escenari és pràcticament impossible que reobrim els negocis sense anar directament des dels ERTO per força major als ERO o als concursos de creditors", ha alertat el president de l'organització, Jorge Marichal.La confederació ha criticat també la restricció de mobilitat per províncies. "Si no tenim lliure circulació, amb totes les mesures de control que siguin necessàries, no serveixen de res els protocols d'actuació i els aforaments del 30% per seguretat. Simplement no podrem obrir", ha afegit Marichal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor