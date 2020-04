La territorialització del desconfinament obre un nou pols Estat-Generalitat

La desescalada està comportant els mateixos debats entre l'Estat i la Generalitat que la fase del confinament, però a la inversa. Si la segona meitat de març va estar marcada per la petició de Quim Torra de restringir al màxim l'activitat , la pugna de finals d'abril està protagonitzada per l'escala territorial del desconfinament. La petició que fa el Govern -aquesta vegada amb el suport dels comuns i l'aval d'altres autonomies amb plantejaments similars- és que la província no sigui la unitat de mesura fins que s'arribi a la "nova normalitat" que planteja Pedro Sánchez per a finals de juny Què és el que demana la Generalitat? En essència, que la desescalada es gestioni des de les regions sanitàries . Es tracta de Barcelona, Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Lleida. "L'Estat es torna a equivocar", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha estat secundada en les crítiques per Miquel Buch, d'Interior, i Alba Vergés, de Salut. Tots tres han celebrat disposar ja de la informació sobre els plans de Sánchez per afrontar el desconfinament, però han observat mancandes en l'estratègia. La principal, sostenen a Palau, és no "aprofitar" les dècades d'experiència de la Generalitat en matèria sanitària.A banda de la qüestió territorial -la província, connotacions polítiques al marge, suposa per al Govern una unitat de mesura massa gran per una desescalada que s'ha d'adaptar a la densitat de població-, el que molesta a la Generalitat és que les mesures s'anunciïn abans de consultar les autonomies. Tot i això, Torra té previst assistir diumenge a la conferència de líders territorials, la vuitena des que va arrencar la crisi sanitària, i no entra dins dels plans de la Generalitat aplicar les mesures defensades des del Procicat. Un exemple diàfan d'aquest dimecres: les franges horàries proposades ahir no s'aplicaran, i es mantindran com a "recomanacions" Tampoc ha agradat al Govern que Sánchez posi data a l'arrencada de la nova normalitat per finals de juny, sempre i quan no hi hagi rebrots. "És una imprudència", ha ressaltat Budó. Vergés ha alertat que la tensió continua sent "màxima" al sistema sanitari -el 65% de les unitats de cures intensives (UCI) està ocupat per pacients amb la Covid-19, malgrat que el nombre d'altes ja duplica el d'ingressos-, i que qualsevol pas en fals pot comportar un nou pic. L'ocupació de llits de crítics està al 160% de l'habitual, tenint en compte que s'ha hagut de triplicar per fer front a la crisi sanitària.Les crítiques, en tot cas, no han arribat exclusivament des de Catalunya. Més aviat el contrari. Barons socialistes com Ximo Puig -València- i Javier Lambán -Aragó- han estat crítics amb la província com a escala per a la desescalada, i el pla tampoc ha convençut el PNB, soci de legislatura de Sánchez i molest també per com es va elaborar el confinament. La queixa dels nacionalistes bascos és similar a la de Torra, perquè lamenten que no es tingui en compte l'opinió dels líders autononòmics en les cites de diumenge i que es mantingui el control centralitzat contra la pandèmia.Davant de les queixes, el govern espanyol s'ha obert a replantejar el full de ruta . "És flexible", ha detallat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, conscient que també hi ha comunitats governades pel PP -com ara Anadalusia- que aposten per una altra unitat territorial per fer front a la nova fase de retorn a la normalitat. "A nosaltres ens sembla que la unitat de referència és la província, però si hi ha altres plantejaments els estudiarem. Si són compatibles no hi haurà problema en aplicar-los", ha resumit Illa.Aquesta qüestió planarà sobre la reunió entre l'executiu espanyol i els representants de les autonomies d'aquest dijous al Senat en una comissió celebrada a instàncies del PP. El Govern no hi enviarà ningú -es va acordar en la reunió de l'executiu de dimarts-, perquè considera que no és el fòrum adequat per tractar la qüestió o donar explicacions sobre la lluita contra la pandèmia. "Les explicacions les hem de donar a la ciutadania de Catalunya", ha ressaltat Budó en la roda de premsa telemàtica diària, que començarà a perdre periodicitat a mesura que s'entri en una nova fase de la crisi sanitària.Si fa cinc dies Torra va demanar ajuda als comuns per forçar Sánchez a retornar les competències a les autonomies de cara a la desescalada, la seva cap de files al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat públicament que la millor manera de gestionar el desconfinament seria fer-ho a través de les regions sanitàries. "Són l'espai més eficaç", ha ressaltat Albiach a través de Twitter, en la línia del que ha traslladat a la Moncloa. Govern i comuns mantenen contactes aquests dies per refer els pressupostos en el termini més breu possible, com va avançar NacióDigital . El vicepresident Pere Aragonès, de fet, presentarà aquest dijous el nou escenari macroeconòmic a Catalunya.

