Oriol Mitjà aprova el pla de desconfinament de l'Estat: «És prudent i té bona base científica»

El plan de desconfinamiento español es prudente y tiene buena base científica. La recuperación de actividad económica por sectores es muy acertada y, con el compromiso ya demostrado por la ciudadanía, puede tener éxito. Pero faltan medidas concretas de control y seguimiento — Oriol Mitja (@oriolmitja) April 29, 2020

Hay herramientas de detección de casos y trazado de contactos que deberían concretarse:

✅Con pruebas descubrimos quién está infectado

✅Con aislamientos evitamos que infecten a otros

✅Con trazado de contactos y cuarentenas evitamos que contactos asintomáticos infecten a otros — Oriol Mitja (@oriolmitja) April 29, 2020

El viròleg català Oriol Mitjà, assessor del president Quim Torra en la lluita contra la pandèmia del coronavirus, s'ha mostrat satisfet amb el pla de desconfinament espanyol. En uns tuits publicats aquest dimecres, l'epidemiòleg ha afirmat que la proposta «és prudent i té bona base científica».En aquesta línia, Mitjà ha afegit que "la recuperació d'activitat econòmica per sectors és molt encertada" i que, amb el compromís "ja demostrat" de la ciutadania, "pot tenir èxit".Tot i veure el pla amb bons ulls, però, Mitjà ha advertit també que "falten mesures concretes de control i seguiment". L'assessor del president català detalla les eines que s'haurien de concretar: "proves" per saber qui està infectat, "aïllaments" per evitar més infeccions i "traçat de contactes i quarantenes" per evitar que contagis asimptomàtics provoquin més infeccions.Al mateix temps, Oriol Mitjà ha insistit en el control tecnològic per fer front a la Covid-19: "La tecnologia pot ajudar, i tard o d'hora la societat haurà d'obrir aquest debat bioètic fonamental".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor