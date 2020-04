Com reobriran els cinemes? Com s'habilitaran les sales per combatre possibles contagis?

El retorn a les sales de cinemes és una de les preocupacions que més afecten els ciutadans, que busquen retornar a les fonts d'oci després d'aquests més de quaranta dies de confinament. La federació estatal de cinemes ja ha elaborat un protocol d'actuació per adaptar les sales a les condicions de reobertura -en la fase 2 de la desesescalada, anunciada aquest dimarts pel govern espanyol-.Més enllà del control obligat de l'aforament a un terç de la seva capacitat, els exhibidors preparen mesures com fomentar la venda online d'entrades, l'eliminació del seu tall físic en entrar, el reforç de la taquilla amb mampares, dispensadors de gel hidroalcohòlic i indicadors de distància a tota la instal·lació i, excepcionalment, facilitar l'agrupació de persones que conviuen.Els cinemes calculen que la reducció de l'aforament suposarà pèrdues mensuals de 43,5 milions d'euros, i demanen a l'Estat ajudes "proporcionals a les restriccions". Per aquesta raó demanen a l'Estat "ajudes proporcionals a les restriccions d'aforament" que imposa el govern. En concret, la FECE (que agrupa un 80% de les sales) sol·licita que s'adaptin els ERTO per força major a la limitació de l'activitat mantenint les cobertures extraordinàries establertes durant l'estat d'alarma, ja que en aquestes condicions no podran reincorporar tots els seus treballadors.La FECE ha elaborat un decàleg de mesures. El protocol inclou el "foment" de la venda d'entrades online com a via principal, així com el pagament amb targeta si es fa físicament. A les taquilles, reforçades amb mampares, se substituirà l'habitual trencament de l'entrada pel control visual d'aquesta. Es col·locaran cartells informatius (a sales i webs) indicant les mesures sanitàries a complir i la distància física a respectar. En aquest sentit, els establiments col·locaran indicadors de distància a terra, s'espaiaran els passis de pel·lícules i s'esglaonaran els horaris d'accés. A més, es distribuiran dispensadors de líquid hidroalcohòlic, s'incrementarà la freqüència de neteja.Pel que fa al control de l'aforament, s'instarà i es vetllarà pel respecte de la distància física en tot moment i s'establirà la restricció de públic d'acord amb la capacitat de cada sala per complir amb el terç del total obligat. L'única excepció serà per les persones que convisquin ("agrupació de convivents"), als quals es facilitarà assistir junts i a menor distància a la sala, sempre mantenint la distància respecte a la resta dels espectadors.

