Condemnada una dona a València per fer comentaris ofensius contra la seva exparella a Twitter

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat una dona al pagament d'una multa de 1.260 euros per fer comentaris ofensius a la xarxa social de Twitter la seva exparella per desprestigiar-se laboralment. És empleat de banca.Així consta en la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual l'Audiència condemna a la dona, a més, a indemnitzar la víctima amb 1.000 euros pels danys morals causats a conseqüència del delicte d'injúries.La Sala ratifica així la sentència dictada pel Jutjat penal número 6 de València que, a més de la multa i la indemnització, obliga la condemnada a divulgar la sentència condemnatòria en el seu perfil de Twitter i a la seu central de l'entitat bancària en la qual treballa la víctima.Els fets es remunten als mesos de desembre de 2016 i gener de 2017, quan la condemnada va publicar diversos missatges al seu compte de Twitter amb la intenció "d'ofendre la dignitat i prestigi professional com a empleat de banca i desacreditar la víctima".La sentència afegeix que, malgrat que sabia que era mentida, la dona va publicar que la seva exparella li feia la vida impossible, que havia buidat els comptes i que havia falsificat la signatura. Pel que fa a l'ocupació laboral de la víctima, va citar en un tuit el perfil de l'entitat en la qual treballava l'home i va publicar que el banc estava encobrint a un abusador i a directius que abusaven del seu càrrec per humiliar les seves pròpies famílies. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Suprem (TS).