Les zones de Catalunya amb l'índex de transmissió del coronavirus més elevat

Tres àrees de la ciutat de Barcelona -Barcelona Nord, Barcelona Esquerra i Barcelona Dreta- i la del Vallès Occidental oest, són les àrees de salut de Catalunya que en aquests moments tenen un índex de transmissió del coronavirus més elevat. Així ho ha publicat aquest dimecres l'Agència Catalana de Salut a partir de fonts del Departament de Salut.Si bé la consellera ha dit en roda de premsa que l'àrea del Pla de l'Estany-Gironès també tenia un índex alt, les mateixes fonts consultades de la conselleria han assegurat que en aquesta zona ja ha baixat en els últims dies. Vergés ha explicat que aquest índex està tenint un "comportament territorial diferent", i que hi ha "moltes zones" on és baix.Aquest dimecres també hem sabut que l'Anoia, el Berguedà i el Bages són les tres comarques catalanes amb una taxa de mortalitat per coronavirus més elevada. Segons el mapa de mortalitat del Departament de Salut, a l'Anoia han mort 35 persones per cada 10.000 habitants, 22 al Bages i 22 més el Berguedà. I és que fins aquest dimarts i des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat 936 decessos entre les tres comarques.El Barcelonès, amb 18 defuncions de cada 10.000 habitants; el Baix Llobregat, amb 15; Osona, amb 14; la Garrotxa, amb 14; el Pallars Jussà, amb 13; el Moianès, amb 12; i l'Alt Penedès, amb 12; completen el llistat de les deu comarques catalanes amb la taxa de mortalitat per habitant més elevada.

